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Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу - 23.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу
Около 74 процентов заболевших или почувствовавших недомогание людей обращаются к врачам. О том, какую сумму россияне готовы отдать за визит к платному врачу,... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:51+0300
2024-04-23T14:51+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Около 74 процентов заболевших или почувствовавших недомогание людей обращаются к врачам. О том, какую сумму россияне готовы отдать за визит к платному врачу, узнала "Российская газета".Согласно изданию, около 72,6% россиян предпочитают государственные поликлиники, клиники и больницы, предоставляемые бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПочти половина населения (47,9%) обращается за платными медицинскими услугами в частные поликлиники и больницы, а 7.9% используют медицинскую страховку, оплачиваемую работодателем. Россияне, обращающиеся в платные медицинские организации, рассчитывают на среднюю стоимость посещения врача или процедуры в размере 636 рублей. Большинство людей (около 91%) довольны качеством медицинских услуг.Кроме того, те, кто приобретают страховой полис самостоятельно, рассчитывают на сумму в размере 11,3 тысяч рублей в год на одного застрахованного.В частных медицинских учреждениях, потребители чаще всего платят за анализы и обследования (41,1%), стоматологические услуги пользуются спросом у 13% респондентов, к неврологам обращаются 8%, к терапевтам – 5,5%.
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россия, здоровье, новости
РОССИЯ, Здоровье, Новости
14:51 23.04.2024
 
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу

"Российская Газета": средняя стоимость визита к врачу составляет 636 рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонсультация врача-невролога
Консультация врача-невролога - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Около 74 процентов заболевших или почувствовавших недомогание людей обращаются к врачам. О том, какую сумму россияне готовы отдать за визит к платному врачу, узнала "Российская газета".
Согласно изданию, около 72,6% россиян предпочитают государственные поликлиники, клиники и больницы, предоставляемые бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Почти половина населения (47,9%) обращается за платными медицинскими услугами в частные поликлиники и больницы, а 7.9% используют медицинскую страховку, оплачиваемую работодателем.
Россияне, обращающиеся в платные медицинские организации, рассчитывают на среднюю стоимость посещения врача или процедуры в размере 636 рублей. Большинство людей (около 91%) довольны качеством медицинских услуг.
Кроме того, те, кто приобретают страховой полис самостоятельно, рассчитывают на сумму в размере 11,3 тысяч рублей в год на одного застрахованного.
В частных медицинских учреждениях, потребители чаще всего платят за анализы и обследования (41,1%), стоматологические услуги пользуются спросом у 13% респондентов, к неврологам обращаются 8%, к терапевтам – 5,5%.
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