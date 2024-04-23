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В Норвегии восхитились скоростью совершенствования российских ВС
В Норвегии восхитились скоростью совершенствования российских ВС - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Норвегии восхитились скоростью совершенствования российских ВС
Темпы совершенствования Вооруженных сил России превосходят все ожидания, подчеркнул главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью газете Breaking | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T18:01+0300
2024-04-23T18:01+0300
2024-04-23T18:01+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Темпы совершенствования Вооруженных сил России превосходят все ожидания, подчеркнул главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью газете Breaking Defense."Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - приводит издание слова главкома издания. Кроме того, Кристофферсен отметил, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году. По его словам, скорость модернизации российской армии смогла минимизировать влияние антироссийских санкций.
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россия, норвегия
В Норвегии восхитились скоростью совершенствования российских ВС
Главком ВС Норвегии: скорость совершенствования ВС РФ превосходит все ожидания
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Темпы совершенствования Вооруженных сил России превосходят все ожидания, подчеркнул главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью газете Breaking Defense.
"Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал", - приводит издание слова главкома издания.
Кроме того, Кристофферсен отметил, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году. По его словам, скорость модернизации российской армии смогла минимизировать влияние антироссийских санкций.