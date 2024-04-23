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МЭР повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году

МЭР повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году - 23.04.2024, ПРАЙМ

МЭР повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,3% до 2,8%, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:13+0300

2024-04-23T15:13+0300

2024-04-23T15:25+0300

экономика

максим решетников

россия

ввп

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,3% до 2,8%, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."С учетом текущей динамики ожидаем рост ВВП в 2024 году на 2,8%", - сказал он, представляя во вторник в кабмине сценарные условия социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу до 2027 года.Осенью министерство ожидало рост экономики в текущем году на 2,3%. При этом в 2025-2027 годах ведомство ожидает роста экономики России на 2,3-2,4% в год."Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос", - добавил Решетников.Кроме того, отметил он, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в России в 2024 году на уровне 2,3% несмотря на их рост на 9,8% в прошлом году."В текущем году сохранится высокая потребительская активность. Ожидаем рост розничной торговли в реальном выражении на 7,7%", - сказал министр.В сентябре прошлого года министерство прогнозировало рост оборота ритейла в РФ в 2024 году на 3,6%."Более высокие темпы роста потребления обеспечиваются, прежде всего, ростом собственного производства", - отметил министр.

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максим решетников, россия, ввп