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СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова

СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова - 23.04.2024, ПРАЙМ

СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного Комитета РФ, опубликованного в... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T23:09+0300

2024-04-23T23:09+0300

2024-04-23T23:09+0300

россия

взятка

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного Комитета РФ, опубликованного в Telegram-канале ведомства."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.По делу проводятся необходимые следственные действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании, министр обороны был заранее поставлен в известность о задержании Иванова. Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, минимальным порогом при взятке в особо крупном размере является миллион рублей, максимальный срок наказания — лишение свободы на 15 лет.Иванов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации указом президента РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ, расквартирование войск, организацию закупок в рамках гособоронзаказа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, взятка