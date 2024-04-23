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СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова - 23.04.2024, ПРАЙМ
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СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова
СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова - 23.04.2024, ПРАЙМ
СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного Комитета РФ, опубликованного в... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T23:09+0300
2024-04-23T23:09+0300
россия
взятка
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного Комитета РФ, опубликованного в Telegram-канале ведомства."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.По делу проводятся необходимые следственные действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании, министр обороны был заранее поставлен в известность о задержании Иванова. Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, минимальным порогом при взятке в особо крупном размере является миллион рублей, максимальный срок наказания — лишение свободы на 15 лет.Иванов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации указом президента РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ, расквартирование войск, организацию закупок в рамках гособоронзаказа.
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россия, взятка
РОССИЯ, взятка
23:09 23.04.2024
 
СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова

СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова по делу о взятке

© РИА Новости . Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного Комитета РФ, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.
По делу проводятся необходимые следственные действия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании, министр обороны был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.
Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, минимальным порогом при взятке в особо крупном размере является миллион рублей, максимальный срок наказания — лишение свободы на 15 лет.
Иванов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации указом президента РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ, расквартирование войск, организацию закупок в рамках гособоронзаказа.
 
РОССИЯвзятка
 
 
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