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Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки
Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки - 23.04.2024, ПРАЙМ
Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки
Маркетплейс Wildberries заинтересован в выходе на рынки ОАЭ, Бразилии, Индии и Африки, однако в связи с логистикой в приоритете страны ближнего зарубежья,... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:42+0300
2024-04-23T16:42+0300
wildberries
татьяна бакальчук
бизнес
индия
африка
бразилия
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries заинтересован в выходе на рынки ОАЭ, Бразилии, Индии и Африки, однако в связи с логистикой в приоритете страны ближнего зарубежья, сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в рамках международного бизнес-форума "Мир возможностей". "Регион (ОАЭ - ред.), конечно, смотрим и даже предпринимаем определенные решения. В перспективе нам интересно все, особенно если мы берем, например, Бразилию, где все наши коллеги приземлились, Индия тоже интересное государство, Африка. Но мы в первую очередь опираемся на свои возможности, для нас большое значение имеет логистика. Пока что для нас в приоритете те страны, которые находятся ближе к России", - сказала Бакальчук. По ее словам, компания в ближайшие два-три месяца объявит о запуске своих площадок в еще трех странах. В феврале Бакальчук в интервью РИА Новости заявила о том, что Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и другим государствам Персидского залива. При этом с рядом стран уже идут переговоры. На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.
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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес, индия, африка, бразилия
Wildberries, Татьяна Бакальчук, Бизнес, ИНДИЯ, АФРИКА, БРАЗИЛИЯ
16:42 23.04.2024
 
Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки

Бакальчук: Wildberries заинтересован в выходе на рынки Бразилии, Индии и Африки

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries заинтересован в выходе на рынки ОАЭ, Бразилии, Индии и Африки, однако в связи с логистикой в приоритете страны ближнего зарубежья, сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в рамках международного бизнес-форума "Мир возможностей".
"Регион (ОАЭ - ред.), конечно, смотрим и даже предпринимаем определенные решения. В перспективе нам интересно все, особенно если мы берем, например, Бразилию, где все наши коллеги приземлились, Индия тоже интересное государство, Африка. Но мы в первую очередь опираемся на свои возможности, для нас большое значение имеет логистика. Пока что для нас в приоритете те страны, которые находятся ближе к России", - сказала Бакальчук.
По ее словам, компания в ближайшие два-три месяца объявит о запуске своих площадок в еще трех странах.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Wildberries начнет продавать автомобили
17 апреля, 11:35
В феврале Бакальчук в интервью РИА Новости заявила о том, что Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и другим государствам Персидского залива. При этом с рядом стран уже идут переговоры.
На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.
 
WildberriesТатьяна БакальчукБизнесИНДИЯАФРИКАБРАЗИЛИЯ
 
 
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