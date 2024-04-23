https://1prime.ru/20240423/wildberries-847623009.html

Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки

Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки - 23.04.2024, ПРАЙМ

Гендиректор Wildberries выразила интерес к рынкам Бразилии, Индии и Африки

Маркетплейс Wildberries заинтересован в выходе на рынки ОАЭ, Бразилии, Индии и Африки, однако в связи с логистикой в приоритете страны ближнего зарубежья,... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T16:42+0300

2024-04-23T16:42+0300

2024-04-23T16:42+0300

wildberries

татьяна бакальчук

бизнес

индия

африка

бразилия

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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries заинтересован в выходе на рынки ОАЭ, Бразилии, Индии и Африки, однако в связи с логистикой в приоритете страны ближнего зарубежья, сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в рамках международного бизнес-форума "Мир возможностей". "Регион (ОАЭ - ред.), конечно, смотрим и даже предпринимаем определенные решения. В перспективе нам интересно все, особенно если мы берем, например, Бразилию, где все наши коллеги приземлились, Индия тоже интересное государство, Африка. Но мы в первую очередь опираемся на свои возможности, для нас большое значение имеет логистика. Пока что для нас в приоритете те страны, которые находятся ближе к России", - сказала Бакальчук. По ее словам, компания в ближайшие два-три месяца объявит о запуске своих площадок в еще трех странах. В феврале Бакальчук в интервью РИА Новости заявила о том, что Wildberries изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и другим государствам Персидского залива. При этом с рядом стран уже идут переговоры. На данный момент Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане.

https://1prime.ru/20240417/avto-847452905.html

индия

африка

бразилия

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wildberries, татьяна бакальчук, бизнес, индия, африка, бразилия