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В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T20:21+0300
2024-04-23T20:21+0300
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. "Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна", — сказала она в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). В марте 2023 года, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу. Это связано с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали этот договор. Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя аналогично США в отношении ДВЗЯИ, а Госдума может отозвать свою ратификацию договора. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе остается неизменной.
https://1prime.ru/20240422/lavrov-847568185.html
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россия, двзяи, отзыв ратификации двзяи, сша, ядерные испытания
Вооружения, РОССИЯ, ДВЗЯИ, отзыв ратификации ДВЗЯИ, США, ядерные испытания
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна", — сказала она в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
В марте 2023 года, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу. Это связано с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали этот договор.
Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя аналогично США в отношении ДВЗЯИ, а Госдума может отозвать свою ратификацию договора.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе остается неизменной.