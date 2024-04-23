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В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна - 23.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240423/yadernye-ispytaniya-847630381.html
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна
Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T20:21+0300
2024-04-23T20:21+0300
вооружения
россия
двзяи
отзыв ратификации двзяи
сша
ядерные испытания
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. "Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна", — сказала она в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). В марте 2023 года, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу. Это связано с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали этот договор. Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя аналогично США в отношении ДВЗЯИ, а Госдума может отозвать свою ратификацию договора. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе остается неизменной.
https://1prime.ru/20240422/lavrov-847568185.html
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россия, двзяи, отзыв ратификации двзяи, сша, ядерные испытания
Вооружения, РОССИЯ, ДВЗЯИ, отзыв ратификации ДВЗЯИ, США, ядерные испытания
20:21 23.04.2024
 
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна

В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна", — сказала она в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
В марте 2023 года, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу. Это связано с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали этот договор.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Вчера, 10:40
Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя аналогично США в отношении ДВЗЯИ, а Госдума может отозвать свою ратификацию договора.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе остается неизменной.
 
ВооруженияРОССИЯДВЗЯИотзыв ратификации ДВЗЯИСШАядерные испытания
 
 
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