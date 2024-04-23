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В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна

В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна

Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T20:21+0300

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вооружения

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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Гонка ядерных вооружений никому не нужна, заявила Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. "Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна", — сказала она в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). В марте 2023 года, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу. Это связано с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали этот договор. Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя аналогично США в отношении ДВЗЯИ, а Госдума может отозвать свою ратификацию договора. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе остается неизменной.

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россия, двзяи, отзыв ратификации двзяи, сша, ядерные испытания