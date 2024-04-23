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"Яндекс Маркет" откроет фулфилмент-центр в Казани
"Яндекс Маркет" откроет фулфилмент-центр в Казани - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" откроет фулфилмент-центр в Казани
"Яндекс Маркет" откроет новый фулфилмент-центр в Казани в 2025 году, инвестиции маркетплейса составят более пяти миллиардов рублей, рассказали в компании. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:55+0300
2024-04-23T17:55+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" откроет новый фулфилмент-центр в Казани в 2025 году, инвестиции маркетплейса составят более пяти миллиардов рублей, рассказали в компании. "Яндекс Маркет" построит в Казани новый фулфилмент центр в 2025 году", — говорится в сообщении компании. При этом в "Яндекс Маркете" добавили РИА Новости, что "инвестиции в фулфилмент составят более 5 миллиардов рублей". Общая площадь нового объекта составит 70 тысяч квадратных метров. Центр будет вмещать 24 миллиона товаров и позволит создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест. Первая часть склада площадью 40 тысяч квадратных метров сможет принять поставки товаров продавцов уже в начале 2025 года. Проект будет реализован маркетплейсом совместно с компанией R1 Development и правительством Республики Татарстан. По словам компании, он поможет развитию инфраструктуры и росту оборота электронной коммерции в регионе. "Республика Татарстан — один из ключевых регионов для развития "Яндекс Маркета". Новый фулфилмент-центр станет одним из крупнейших среди складов маркетплейса и будет уступать только нашему флагманскому складу в Софьине", – прокомментировал операционный директор маркетплейса Александр Костин.
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Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Яндекс.Маркет, инвестиции
"Яндекс Маркет" откроет фулфилмент-центр в Казани
"Яндекс Маркет" откроет фулфилмент-центр в Казани в 2025 году
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" откроет новый фулфилмент-центр в Казани в 2025 году, инвестиции маркетплейса составят более пяти миллиардов рублей, рассказали в компании.
"Яндекс Маркет" построит в Казани новый фулфилмент центр в 2025 году", — говорится в сообщении компании. При этом в "Яндекс Маркете" добавили РИА Новости, что "инвестиции в фулфилмент составят более 5 миллиардов рублей".
Общая площадь нового объекта составит 70 тысяч квадратных метров. Центр будет вмещать 24 миллиона товаров и позволит создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест. Первая часть склада площадью 40 тысяч квадратных метров сможет принять поставки товаров продавцов уже в начале 2025 года.
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Проект будет реализован маркетплейсом совместно с компанией R1 Development и правительством Республики Татарстан. По словам компании, он поможет развитию инфраструктуры и росту оборота электронной коммерции в регионе.
"Республика Татарстан — один из ключевых регионов для развития "Яндекс Маркета". Новый фулфилмент-центр станет одним из крупнейших среди складов маркетплейса и будет уступать только нашему флагманскому складу в Софьине", – прокомментировал операционный директор маркетплейса Александр Костин.