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Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии
Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии - 23.04.2024, ПРАЙМ
Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии
Один из крупнейших в Японии банков Japan Post Bank сообщил о произошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более одного миллиона... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:18+0300
2024-04-23T10:18+0300
сбой
япония
банки
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ТОКИО, 23 апр – ПРАЙМ. Один из крупнейших в Японии банков Japan Post Bank сообщил о произошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более одного миллиона входящих платежей. "В настоящее время в связи с системным сбоем у нас возникли задержки с входящими платежами из других финансовых учреждений. Мы работаем над восстановлением системы", - отмечается в сообщении банка. Как сообщил в свою очередь телеканал NHK, по состоянию на 13.30 по местному времени (07.30 мск), были задержаны около 1,1 миллиона входящих платежей. В некоторых случаях задержки составляли до нескольких часов. В то же время, переводы из Japan Post Bank в другие финансовые учреждения осуществляются без изменений.
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сбой, япония, банки
сбой, ЯПОНИЯ, Банки
10:18 23.04.2024
 
Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии

Системный сбой в Japan Post Bank привел к задержке более миллиона платежей

© Unsplash/AXP PhotographyТокио, Япония
Токио, Япония
© Unsplash/AXP Photography
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ТОКИО, 23 апр – ПРАЙМ. Один из крупнейших в Японии банков Japan Post Bank сообщил о произошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более одного миллиона входящих платежей.
"В настоящее время в связи с системным сбоем у нас возникли задержки с входящими платежами из других финансовых учреждений. Мы работаем над восстановлением системы", - отмечается в сообщении банка.
Как сообщил в свою очередь телеканал NHK, по состоянию на 13.30 по местному времени (07.30 мск), были задержаны около 1,1 миллиона входящих платежей. В некоторых случаях задержки составляли до нескольких часов.
В то же время, переводы из Japan Post Bank в другие финансовые учреждения осуществляются без изменений.
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