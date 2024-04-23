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Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии

Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии - 23.04.2024, ПРАЙМ

Системный сбой произошел в одном из крупнейших банков Японии

Один из крупнейших в Японии банков Japan Post Bank сообщил о произошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более одного миллиона... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:18+0300

2024-04-23T10:18+0300

2024-04-23T10:18+0300

сбой

япония

банки

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ТОКИО, 23 апр – ПРАЙМ. Один из крупнейших в Японии банков Japan Post Bank сообщил о произошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более одного миллиона входящих платежей. "В настоящее время в связи с системным сбоем у нас возникли задержки с входящими платежами из других финансовых учреждений. Мы работаем над восстановлением системы", - отмечается в сообщении банка. Как сообщил в свою очередь телеканал NHK, по состоянию на 13.30 по местному времени (07.30 мск), были задержаны около 1,1 миллиона входящих платежей. В некоторых случаях задержки составляли до нескольких часов. В то же время, переводы из Japan Post Bank в другие финансовые учреждения осуществляются без изменений.

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сбой, япония, банки