https://1prime.ru/20240423/zarplaty-847600122.html

В Центробанке отметили рост предлагаемых зарплат в России, пишет СМИ

В Центробанке отметили рост предлагаемых зарплат в России, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Центробанке отметили рост предлагаемых зарплат в России, пишет СМИ

Предлагаемые зарплаты в России выросли на 12,7% за первые три месяца года, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Банка России. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T07:32+0300

2024-04-23T07:32+0300

2024-04-23T07:32+0300

экономика

рынок труда

зарплата

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76325/24/763252443_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_f570c85e1015617fcd152f5cbb912787.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Предлагаемые зарплаты в России выросли на 12,7% за первые три месяца года, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Банка России.В марте медиана предлагаемой заработной платы достигла примерно 64 тысяч рублей. Это значит, что в половине вакансий предлагается доход меньше указанного, а в другой половине — больше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРаботодатели начали предлагать более высокие зарплаты, в размещенных в марте вакансиях вознаграждение указывалось на 12,7% выше, чем в январе.Основная причина такой динамики - дефицит кадров, который усилился в этом году. В основном на рынке труда ищут рабочий персонал, а также сотрудников в сфере продаж и обслуживания — именно там нехватка кадров сильнее. Наименьшая нехватка специалистов — в сферах искусства, развлечений, массмедиа, а также в консалтинге, маркетинге и среди юристов.В первом квартале 2024 года предлагаемые зарплаты год к году увеличились почти на треть - с 51 тысяч до 64 тысяч рублей. Наибольший рост — в сфере транспорта (вдвое, до 94 тысяч), строительстве (в 1,5 раза, до 69 тысяч) и на производстве (+24%, до 80 тысяч).Повышать размер оплаты труда до конца 2024 года планируют чуть более половины компаний.Эксперты считают, что повышение зарплат, скорее всего, будет соответствовать темпам роста годовой инфляции, а в ряде отраслей даже опережать их

https://1prime.ru/20240423/migranty-847581592.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда, зарплата, банк россии