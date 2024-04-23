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ЕС впервые с 2023 года сократил закупки зерна у Украины

ЕС впервые с 2023 года сократил закупки зерна у Украины - 23.04.2024, ПРАЙМ

ЕС впервые с 2023 года сократил закупки зерна у Украины

Европейский союз в первый раз с начала массовых фермерских протестов принял решение о сокращении закупок зерна у Украины - в феврале импорт продукции снизился... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T05:53+0300

2024-04-23T05:53+0300

2024-04-23T05:53+0300

экономика

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Европейский союз в первый раз с начала массовых фермерских протестов принял решение о сокращении закупок зерна у Украины - в феврале импорт продукции снизился более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистической службы. Фермерские протесты в Европе продолжаются на протяжении несколько лет - первые состоялись еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования. Массовым недовольство стало к концу 2023 года. Из-за подорожания топлива и удобрений, а также обвала цен на сельхозпродукцию из-за ввоза товаров с Украины недовольством стали охвачены 12 стран. В феврале 2024 года ЕС резко сократил закупки зерна с Украины – на 21%, до 2 миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее. Таким образом, это стало первым сокращением с октября 2023 года. В прошлом году в конце зимы поставки, напротив, увеличивались. Больше всего закупки сельхозпродукции снизили такие государств, как Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели зерна с Украины также заметно сократили его импорт: Испания снизила показатель на 18%, до 1,3 миллиона тонн, Нидерланды – в 1,5 раза, до 166 тысяч тонн, а Италия – на треть, до 162 тысяч тонн. При этом есть и страны, которые увеличили импорт зерна, – это Бельгия и Ирландия, которые утроили ввоз продукции, до 64 и 93 тысяч тонн соответственно. Ввоз остальной сельхозпродукции с Украины в ЕС, наоборот, увеличился – на 3%, до 1,2 миллиона тонн. Больше всего выросли поставки напитков – на треть, до 8,8 тысячи тонн, а также растительных материалов – на 23%, до 37 тысяч тонн.

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