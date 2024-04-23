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Россия поставила в Китай зерно на рекордную сумму

Россия поставила в Китай зерно на рекордную сумму - 23.04.2024, ПРАЙМ

Россия поставила в Китай зерно на рекордную сумму

Россия в первом квартале 2024 года поставила в КНР зерно на рекордную сумму 125 миллионов долларов, увеличив выручку в 1,7 раза, следует из анализа РИА Новости... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T06:51+0300

2024-04-23T06:51+0300

2024-04-23T06:51+0300

экономика

россия

китай

зерно

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Россия в первом квартале 2024 года поставила в КНР зерно на рекордную сумму 125 миллионов долларов, увеличив выручку в 1,7 раза, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В январе-марте Россия нарастила поставки пшеницы почти в 12 раз – до 15,8 миллиона долларов. Поставки в Китай пшеницы в целом снизились за год на 18%, крупнейшим поставщиком остается Австралия, хотя импорт оттуда сократился с 955 до 536 миллионов долларов. КНР нарастила закупки ячменя из России в 8,4 раза – до 60,3 миллиона долларов. Общий объем поставок ячменя удвоился. Австралия, которая в первом квартале 2023 года вообще не экспортировала ячмень в КНР, в текущем году стала главным ее продавцом, вытеснив Канаду. Ввоз Китаем российского овса за первые три месяца увеличился в 2,7 раза до 14,7 миллиона долларов, а гречки – в 3,3 раза, до 20,1 миллиона долларов. Единственной культурой, поставки которой уменьшились, стала кукуруза – в 3,8 раза, до 13,6 миллиона долларов. Импорт кукурузы Китаем в целом снизился незначительно – лишь на 16%, а главным поставщиком ее стала Бразилия (1,6 миллиарда долларов) вместо Соединенных Штатов (260 миллионов долларов). Как предположил в беседе с РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов, поставки кукурузы из России в Китай могли снизиться из-за сильного спроса на нее со стороны других азиатских стран, например, Турции, Ирана, Вьетнама. Одновременно могло увеличиться использование кукурузы внутри России, тем самым способствуя уменьшению ее поставок в Китай, отметил он.

https://1prime.ru/20240422/zerno-847566780.html

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россия, китай, зерно