https://1prime.ru/20240424/afrika-847658298.html
Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки
Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки - 24.04.2024, ПРАЙМ
Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки
Недружественные Западу хунты пришли к власти в некоторых странах Африки, а вывод американских войск из Нигера стал стратегической победой России. Об этом пишет... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:58+0300
2024-04-24T15:58+0300
2024-04-24T16:05+0300
нигер
африка
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Недружественные Западу хунты пришли к власти в некоторых странах Африки, а вывод американских войск из Нигера стал стратегической победой России. Об этом пишет газета Financial Times."Руководства этих стран, часто являющиеся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих традиционных союзников среди западных стран и сближаются с Россией", - сказано в материалах.Смена курса, как пишет издание, связана с нестабильностью в регионе. Как отмечает FT, уход США из Нигера стал новой стратегической победой России в Сахельском регионе.В марте этого года Нигер потребовал Вашингтон вывести из страны контингент, на что получил согласие.
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нигер, африка, россия, сша
НИГЕР, АФРИКА, РОССИЯ, США
Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки
FT: уход войск США из Нигера стал еще одной стратегической победой России
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Недружественные Западу хунты пришли к власти в некоторых странах Африки, а вывод американских войск из Нигера стал стратегической победой России. Об этом пишет газета Financial Times
.
"Руководства этих стран, часто являющиеся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих традиционных союзников среди западных стран и сближаются с Россией", - сказано в материалах.
Смена курса, как пишет издание, связана с нестабильностью в регионе.
Как отмечает FT, уход США из Нигера стал новой стратегической победой России в Сахельском регионе.
В марте этого года Нигер потребовал Вашингтон вывести из страны контингент, на что получил согласие.
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