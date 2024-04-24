https://1prime.ru/20240424/afrika-847658298.html

Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки

Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки - 24.04.2024, ПРАЙМ

Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки

Недружественные Западу хунты пришли к власти в некоторых странах Африки, а вывод американских войск из Нигера стал стратегической победой России. Об этом пишет... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:58+0300

2024-04-24T15:58+0300

2024-04-24T16:05+0300

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африка

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Недружественные Западу хунты пришли к власти в некоторых странах Африки, а вывод американских войск из Нигера стал стратегической победой России. Об этом пишет газета Financial Times."Руководства этих стран, часто являющиеся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих традиционных союзников среди западных стран и сближаются с Россией", - сказано в материалах.Смена курса, как пишет издание, связана с нестабильностью в регионе. Как отмечает FT, уход США из Нигера стал новой стратегической победой России в Сахельском регионе.В марте этого года Нигер потребовал Вашингтон вывести из страны контингент, на что получил согласие.

https://1prime.ru/20240402/afrika-847008252.html

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нигер, африка, россия, сша