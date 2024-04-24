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Юрист предупредил россиян о новых проблемах с замороженными активами

Юрист предупредил россиян о новых проблемах с замороженными активами - 24.04.2024, ПРАЙМ

Юрист предупредил россиян о новых проблемах с замороженными активами

Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:04+0300

замороженные российские активы

euroclear

юрист

россия

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов из-за санкционных рисков, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), на счетах которого в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов, в результате чего эти активы оказались заблокированы. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее в среду газета "Ведомости" написала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание. "Euroclear, как и Clearstream, может отказаться от содействия в процедуре обмена активов по указу президента РФ №844, усматривая в этом риски нарушения санкций ЕС, США и Великобритании. Это обусловлено в том числе и тем, что Euroclear не увидит, кто является бенефициаром обмена на российской стороне, среди таких бенефициаров могут оказаться санкционные лица", - сказал Бойко. "Euroclear и Clearstream точно не будут разблокировать бумаги со счета НРД без лицензии своих регуляторов. То есть иностранцам, купившим бумаги (у российских инвесторов - ред.), будет очень сложно их вывести со специальных транзитных счетов, пока не изменится европейское регулирование", - считает юрист. "В то же время у иностранцев, купивших бумаги, будет отсутствовать возможность получения разрешения казначейства Бельгии, так как в данный момент для этого не установлено правовых оснований", - добавил он. Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершится 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

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замороженные российские активы, euroclear, юрист, россия