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ФРГ и Британия изучат возможности изъятия активов России в пользу Киева

ФРГ и Британия изучат возможности изъятия активов России в пользу Киева - 24.04.2024, ПРАЙМ

ФРГ и Британия изучат возможности изъятия активов России в пользу Киева

Германия и Великобритания изучат возможность использования российских замороженных активов для помощи Киеву, следует из двустороннего соглашения, принятого... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:01+0300

2024-04-24T17:01+0300

2024-04-24T17:01+0300

германия

великобритания

замороженные российские активы

новости

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Германия и Великобритания изучат возможность использования российских замороженных активов для помощи Киеву, следует из двустороннего соглашения, принятого после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака."Мы полны решимости работать вместе, в том числе через "Большую семерку", чтобы оказать значительное давление на российские энергетические и неэнергетические доходы, обеспечить соблюдение санкций, бороться с уклонением от санкций и изучить возможности использования замороженных российских государственных активов для поддержки Украины в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", — сказано в двустороннем документе.Спецоперация в Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов, часть которых хранится в Европе. ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины, но это может вызвать репутационные риски для европейской валюты.МИД России назвал заморозку российских активов в Европе воровством и заявил, что под прицелом ЕС оказываются не только средства частных лиц, но и государственные активы России.Отмечалось, страны коллективного Запада активно работают над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов и вводят внешнее управление на дочерние предприятия российских компаний.В ответ Россия заявляет о возможных зеркальных мерах, включающих в себя изъятие средств, которые западные страны хранили в России.

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германия, великобритания, замороженные российские активы, новости