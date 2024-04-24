https://1prime.ru/20240424/alrosa-847642835.html
"Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс
"Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс
Алмазодобывающая компания "Алроса" открыла в якутском городе Мирный уникальный обогатительный геологический комплекс, мощность обработки на объекте может... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:06+0300
2024-04-24T11:06+0300
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ЯКУТСК, 24 апр - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" открыла в якутском городе Мирный уникальный обогатительный геологический комплекс, мощность обработки на объекте может достигать 2 000 килограммов проб за смену, сообщил глава региона Айсен Николаев. Николаев в среду находится с рабочей поездкой в Мирнинском районе. На объекте он побывал вместе с генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым и заместителем председателя наблюдательного совета компании Сергеем Ивановым. "Сегодня состоялось знаменательное событие для алмазодобывающей отрасли нашей республики – в Мирном открылся единый обогатительный геологический комплекс Вилюйской геологоразведочной экспедиции "Алроса"! Это единственный в России обогатительный комплекс, который включает раздельные технологические линии для обработки проб из руд алмазных месторождений, кимберлитов и песков россыпей алмазов. Мощность обработки может достигать 2 000 килограммов проб за смену", - сообщил Николаев в Telegram-канале. Как отметил глава Якутии, уникальное производство позволит геологам компании расширить компетенции, повысить качество и эффективность работы. "Ведь от результатов их работы зависит будущее компании, ее минерально-сырьевая база, способность поддерживать стабильную добычу и удерживать лидирующие позиции на мировом алмазном рынке", - добавил он. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
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алроса, алмазы, якутия
"Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс
Глава Якутии: "Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс
ЯКУТСК, 24 апр - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" открыла в якутском городе Мирный уникальный обогатительный геологический комплекс, мощность обработки на объекте может достигать 2 000 килограммов проб за смену, сообщил глава региона Айсен Николаев.
Николаев в среду находится с рабочей поездкой в Мирнинском районе. На объекте он побывал вместе с генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым и заместителем председателя наблюдательного совета компании Сергеем Ивановым.
"Сегодня состоялось знаменательное событие для алмазодобывающей отрасли нашей республики – в Мирном открылся единый обогатительный геологический комплекс Вилюйской геологоразведочной экспедиции "Алроса"! Это единственный в России обогатительный комплекс, который включает раздельные технологические линии для обработки проб из руд алмазных месторождений, кимберлитов и песков россыпей алмазов. Мощность обработки может достигать 2 000 килограммов проб за смену", - сообщил Николаев в Telegram-канале.
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Как отметил глава Якутии, уникальное производство позволит геологам компании расширить компетенции, повысить качество и эффективность работы. "Ведь от результатов их работы зависит будущее компании, ее минерально-сырьевая база, способность поддерживать стабильную добычу и удерживать лидирующие позиции на мировом алмазном рынке", - добавил он.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.