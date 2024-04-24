Рынок устал, рынок падает

Инвесторы фиксируют прибыль после рекомендаций крупнейших эмитентов по дивидендам. Индекс Мосбиржи снизился на 1,14% до 3439,42 п., индекс РТС отступил на 0,91% | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:01+0300
2024-04-24T09:01+0300
2024-04-24T09:01+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Инвесторы фиксируют прибыль после рекомендаций крупнейших эмитентов по дивидендам. Индекс Мосбиржи снизился на 1,14% до 3439,42 п., индекс РТС отступил на 0,91% до 1163,5 п.Рубль сохраняет устойчивость на фоне приближающегося пика налоговых платежей и ожиданий о продлении сроков действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Тем не менее Минэкономразвития ухудшило прогнозы среднегодового курса рубля до 94,7 руб. за один доллар США в 2024 году (сентябрьский прогноз предполагал 90,1 руб. за доллар США). Ухудшение ожиданий в отношении среднего курса национальной валюты объясняется в том числе слабыми прогнозами по внешней торговле. Ведомство ожидает, что сальдо счета текущих операций составит $27,9 млрд по сравнению с прогнозом Банка России о сальдо на уровне $42 млрд и $50,2 млрд в 2023 году.Сбербанк не разочаровал рынок, рекомендовав дивиденды за 2023 год в размере 33,3 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 10,8% по текущим котировкам.Совет директоров Татнефти рекомендовал финальный дивиденд за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию, что соответствует суммарному дивиденду за 2023 год в размере 87,88 руб. и дивидендной доходности 12,2%.Северсталь первой среди компаний в секторе черной металлургии возобновляет выплаты квартальных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 38,3 руб. на акцию за I квартал 2024 года (доходность 2,1%), что составляет почти 100% свободного денежного потока за отчетный период.Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию, что предполагает доходность по текущим котировкам на уровне 11,3%. Компания также утвердила новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, которая предполагает целевой уровень ежегодных дивидендов не ниже 35 руб. на акцию.ТКС Холдинг сообщил, что справедливая оценка Росбанка в рамках сделки по его интеграции в группу, составит 0,9-1,1 капитала. Таким образом, получится избежать существенного размытия доли текущих акционеров, по нашей оценке, а часть акций из объявленного объема дополнительной эмиссии на 130 млн бумаг будет погашена, что сохраняет интерес в отношении будущей объединенной структуры.
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Инвесторы фиксируют прибыль после рекомендаций крупнейших эмитентов по дивидендам. Индекс Мосбиржи снизился на 1,14% до 3439,42 п., индекс РТС отступил на 0,91% до 1163,5 п.
Рубль сохраняет устойчивость на фоне приближающегося пика налоговых платежей и ожиданий о продлении сроков действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Тем не менее Минэкономразвития ухудшило прогнозы среднегодового курса рубля до 94,7 руб. за один доллар США в 2024 году (сентябрьский прогноз предполагал 90,1 руб. за доллар США). Ухудшение ожиданий в отношении среднего курса национальной валюты объясняется в том числе слабыми прогнозами по внешней торговле. Ведомство ожидает, что сальдо счета текущих операций составит $27,9 млрд по сравнению с прогнозом Банка России о сальдо на уровне $42 млрд и $50,2 млрд в 2023 году.
Сбербанк не разочаровал рынок, рекомендовав дивиденды за 2023 год в размере 33,3 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 10,8% по текущим котировкам.
Совет директоров Татнефти рекомендовал финальный дивиденд за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию, что соответствует суммарному дивиденду за 2023 год в размере 87,88 руб. и дивидендной доходности 12,2%.
Северсталь первой среди компаний в секторе черной металлургии возобновляет выплаты квартальных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 38,3 руб. на акцию за I квартал 2024 года (доходность 2,1%), что составляет почти 100% свободного денежного потока за отчетный период.
Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию, что предполагает доходность по текущим котировкам на уровне 11,3%. Компания также утвердила новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, которая предполагает целевой уровень ежегодных дивидендов не ниже 35 руб. на акцию.
ТКС Холдинг сообщил, что справедливая оценка Росбанка в рамках сделки по его интеграции в группу, составит 0,9-1,1 капитала. Таким образом, получится избежать существенного размытия доли текущих акционеров, по нашей оценке, а часть акций из объявленного объема дополнительной эмиссии на 130 млн бумаг будет погашена, что сохраняет интерес в отношении будущей объединенной структуры.
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