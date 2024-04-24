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Замминистра обороны Иванова арестовали за взяточничество

Замминистра обороны Иванова арестовали за взяточничество - 24.04.2024, ПРАЙМ

Замминистра обороны Иванова арестовали за взяточничество

Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, об этом рассказали в инстанции агентству РИА Новости. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:55+0300

2024-04-24T09:55+0300

2024-04-24T10:01+0300

суд

арест

взятки

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, об этом рассказали в инстанции агентству РИА Новости.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного коодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК."Постановлением суда в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года", - заявили в суде.По мнению следствия, добавили там, замглавы оборонного ведомства вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления, а именно получения взятки "в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд" Минобороны.Суд предъявил Иванову официальное обвинение, сообщили РИА Новости.Кроме того, по делу замминистра обороны на два месяца арестован Сергей Бородин, ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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суд, арест, взятки