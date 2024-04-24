https://1prime.ru/20240424/atacms-847670808.html

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Киеву

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Киеву - 24.04.2024, ПРАЙМ

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Киеву

Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ракет ATACMS для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T21:44+0300

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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ракет ATACMS для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля, пишет Reuters."Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные (ракеты – ред.) ATACMS по распоряжению президента. В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину для использования в пределах суверенной украинской территории", — отметил представитель американского министерства обороны. Отмечается, что ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. Поставки не разглашались по просьбе украинской стороны."Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, присоединенные Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва неоднократно заявляла, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240424/pomosch-847670456.html

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