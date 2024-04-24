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Баранина в России резко подорожала, сообщили СМИ

Баранина в России резко подорожала, сообщили СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ

Баранина в России резко подорожала, сообщили СМИ

Стоимость баранины у российских производителей за год поднялась на 30-40%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:50+0300

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2024-04-24T11:48+0300

экономика

мясо

баранина

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стоимость баранины у российских производителей за год поднялась на 30-40%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что в марте текущего года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 33,2%. При этом наиболее заметный был зафиксирован по замороженной баранине. Индекс цен у производителей в марте 2024 года вырос в годовом выражении на 41,5%.Замгендиректора по маркетингу и продажам компании "Дамате" Дарья Лащенко пояснила РБК, что повышение цен на баранину связано с дефицитом данного вида мяса на внутреннем рынке, возникшем под действием ряда факторов. "Дамате" реализует проект по производству баранины на Северном Кавказе. В конце 2022 года компания запустила крупнейший в стране завод по переработке баранины мощностью 25 тысяч тонн.Лащенко также отметила, что в последние годы наблюдается устойчивый тренд на снижение поголовья овец. По ее словам, 84% всего поголовья приходится на малые хозяйства. При этом рост издержек, связанный с оскудением пастбищ, нехваткой квалифицированных сотрудников, ростом затрат на ветеринарию и как факт, снижение рентабельности сказывается именно на таких видах хозяйств, о чем свидетельствует статистика поголовья. "Рост поголовья в сельхозорганизациях не успевает компенсировать это снижение", — сказала Лащенко.Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил РБК, что в последнее время производство баранины снижается из года в год на два-три процента.

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мясо, баранина