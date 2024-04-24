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Лукашенко рассказал о месте Белоруссии на международной арене

Лукашенко рассказал о месте Белоруссии на международной арене - 24.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о месте Белоруссии на международной арене

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС являются прогрессивным мировым большинством, поэтому место Минска в этих организациях, заявил в ходе... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:47+0300

2024-04-24T15:47+0300

2024-04-24T15:47+0300

экономика

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС являются прогрессивным мировым большинством, поэтому место Минска в этих организациях, заявил в ходе заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС) президент Белоруссии Александр Лукашенко."ШОС и БРИКС — прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там — рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", — отметил белорусский лидер. По его словам, нужно лишь посмотреть, сколько места на карте занимают страны-члены и -наблюдатели в указанных организациях, чтобы оценить их перспективы.Кроме того, Лукашенко заявил, что системы сотрудничества и безопасности следует выстраивать в рамках "Большой Евразии". Он выразил уверенность, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами "союзнические отношения с Россией". "Я бы сказал, что союзу РФ и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах", — сказал он.По его словам, сильное суверенное государство — сильный союз является формулой успеха любой интеграции.В Минске 24 апреля проводится первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

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белоруссия, александр лукашенко, шос, брикс