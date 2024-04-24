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Бензин на российских заправках за неделю подорожал
Бензин на российских заправках за неделю подорожал - 24.04.2024, ПРАЙМ
Бензин на российских заправках за неделю подорожал
Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 15 по 22 апреля выросла на 0,09%, или на 5 копеек - до 54,98 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,08%,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T19:09+0300
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2024-04-24T19:09+0300
экономика
цены на бензин
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 15 по 22 апреля выросла на 0,09%, или на 5 копеек - до 54,98 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,13 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина выросла на 0,24%, или на 13 копеек - до 54,93 рубля за литр, дизтоплива - на 0,12%, или на 8 копеек, до 65,08 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,06% - до 50,82 рубля за литр, Аи-95 - на 0,1%, до 55,62 рубля, Аи-98 - на 0,13%, до 69,15 рубля. Общая инфляция в стране с 16 по 22 апреля составила 0,08%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 47 регионах. Сильнее всего бензин подорожал в Хабаровском крае и Тверской области - на 0,5%. Снижение цен было зафиксировано в 10 субъектах РФ, самое значительное - в Республике Коми (-0,8%). В Москве цены на бензин выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге - не изменились. Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 7,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 781,7 тысячи тонн, дизтоплива, напротив, увеличилось на 0,5% - до 1,602 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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цены на бензин
Экономика, цены на бензин
Бензин на российских заправках за неделю подорожал
Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,09%, дизтопливо на 0,08%
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 15 по 22 апреля выросла на 0,09%, или на 5 копеек - до 54,98 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,13 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина выросла на 0,24%, или на 13 копеек - до 54,93 рубля за литр, дизтоплива - на 0,12%, или на 8 копеек, до 65,08 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,06% - до 50,82 рубля за литр, Аи-95 - на 0,1%, до 55,62 рубля, Аи-98 - на 0,13%, до 69,15 рубля. Общая инфляция в стране с 16 по 22 апреля составила 0,08%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 47 регионах. Сильнее всего бензин подорожал в Хабаровском крае и Тверской области - на 0,5%. Снижение цен было зафиксировано в 10 субъектах РФ, самое значительное - в Республике Коми (-0,8%). В Москве цены на бензин выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге - не изменились.
Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 7,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 781,7 тысячи тонн, дизтоплива, напротив, увеличилось на 0,5% - до 1,602 миллиона тонн.
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.