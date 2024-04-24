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Прокурор рассказала, когда Блиновская захотела погасить налоговые долги - 24.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240424/blinovskaya-847653687.html
Прокурор рассказала, когда Блиновская захотела погасить налоговые долги
Прокурор рассказала, когда Блиновская захотела погасить налоговые долги - 24.04.2024, ПРАЙМ
Прокурор рассказала, когда Блиновская захотела погасить налоговые долги
Блогер Елена Блиновская приняла решение погасить налоговые долги лишь после того, как была отправлена в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:00+0300
2024-04-24T15:00+0300
экономика
елена блиновская
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская приняла решение погасить налоговые долги лишь после того, как была отправлена в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения. "Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", — отметила гособвинитель. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что блогер готова погасить долги по налогам, для этого следствие согласилось на снятие ареста с части имущества.Сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста Блиновской.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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елена блиновская
Экономика, Елена Блиновская
15:00 24.04.2024
 
Прокурор рассказала, когда Блиновская захотела погасить налоговые долги

Прокурор: желание погасить недоимку у Блиновской возникло после попадания в СИЗО

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская приняла решение погасить налоговые долги лишь после того, как была отправлена в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.
"Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", — отметила гособвинитель.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что блогер готова погасить долги по налогам, для этого следствие согласилось на снятие ареста с части имущества.
Сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста Блиновской.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
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