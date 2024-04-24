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Суд продлил арест блогеру Блиновской - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест блогеру Блиновской
Суд продлил арест блогеру Блиновской - 24.04.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест блогеру Блиновской
Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:45+0300
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елена блиновская
суд
арест
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.24 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения."Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - передает корреспондент решение судьи.
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елена блиновская, суд, арест
Елена Блиновская, суд, арест
15:45 24.04.2024
 
Суд продлил арест блогеру Блиновской

Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской на три месяца

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
24 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения.
"Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - передает корреспондент решение судьи.
 
Елена Блиновскаясударест
 
 
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