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Суд продлил арест блогеру Блиновской
Суд продлил арест блогеру Блиновской - 24.04.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест блогеру Блиновской
Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:45+0300
2024-04-24T15:45+0300
2024-04-24T15:45+0300
елена блиновская
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арест
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.24 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения."Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - передает корреспондент решение судьи.
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елена блиновская, суд, арест
Елена Блиновская, суд, арест
Суд продлил арест блогеру Блиновской
Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской на три месяца
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
24 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения.
"Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - передает корреспондент решение судьи.