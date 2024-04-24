https://1prime.ru/20240424/blinovskaya-847657476.html

Суд продлил арест блогеру Блиновской

Суд продлил арест блогеру Блиновской - 24.04.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест блогеру Блиновской

Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:45+0300

2024-04-24T15:45+0300

2024-04-24T15:45+0300

елена блиновская

суд

арест

https://cdnn.1prime.ru/img/84285/75/842857566_0:16:3075:1746_1920x0_80_0_0_969870225b12e601034b66b444dfc922.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд принял решение продлить арест блогеру Елене Блиновской на три месяца, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.24 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения."Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - передает корреспондент решение судьи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

елена блиновская, суд, арест