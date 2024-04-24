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Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу
Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу - 24.04.2024, ПРАЙМ
Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу
Имущество семьи блогера Елены Блиновской было выставлено на продажу для погашения налоговых долгов, заявила агентству РИА Новости адвокат Блиновской Наталья... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:38+0300
2024-04-24T16:38+0300
россия
елена блиновская
новости
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Имущество семьи блогера Елены Блиновской было выставлено на продажу для погашения налоговых долгов, заявила агентству РИА Новости адвокат Блиновской Наталья Сальникова.В марте Елене и ее мужу были предъявлены обвинения в сокрытии 906 миллионов рублей от налогов, из которых 706 миллионов рублей были легализованы."На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - отметила адвокат.Адвокат также добавила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Суд продлил арест Блиновской до 26 июля, но Сальникова заявила о готовности блогера погасить задолженность и сотрудничать с следствием, чтобы "разморозить" часть ее имущества.
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россия, елена блиновская, новости
РОССИЯ, Елена Блиновская, Новости
16:38 24.04.2024
 
Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу

Адвокат: все имущество семьи Блиновской выставлено на продажу

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Имущество семьи блогера Елены Блиновской было выставлено на продажу для погашения налоговых долгов, заявила агентству РИА Новости адвокат Блиновской Наталья Сальникова.
В марте Елене и ее мужу были предъявлены обвинения в сокрытии 906 миллионов рублей от налогов, из которых 706 миллионов рублей были легализованы.
"На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - отметила адвокат.
Адвокат также добавила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Суд продлил арест Блиновской до 26 июля, но Сальникова заявила о готовности блогера погасить задолженность и сотрудничать с следствием, чтобы "разморозить" часть ее имущества.
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