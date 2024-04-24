https://1prime.ru/20240424/blinovskaya-847661347.html

Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу

Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу - 24.04.2024, ПРАЙМ

Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу

Имущество семьи блогера Елены Блиновской было выставлено на продажу для погашения налоговых долгов, заявила агентству РИА Новости адвокат Блиновской Наталья... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:38+0300

2024-04-24T16:38+0300

2024-04-24T16:38+0300

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Имущество семьи блогера Елены Блиновской было выставлено на продажу для погашения налоговых долгов, заявила агентству РИА Новости адвокат Блиновской Наталья Сальникова.В марте Елене и ее мужу были предъявлены обвинения в сокрытии 906 миллионов рублей от налогов, из которых 706 миллионов рублей были легализованы."На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - отметила адвокат.Адвокат также добавила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Суд продлил арест Блиновской до 26 июля, но Сальникова заявила о готовности блогера погасить задолженность и сотрудничать с следствием, чтобы "разморозить" часть ее имущества.

https://1prime.ru/20240402/sud-847013521.html

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россия, елена блиновская, новости