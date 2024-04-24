https://1prime.ru/20240424/blokirovka-847650891.html

Песков рассказал о продолжении блокировки сервисов VPN в России

Песков рассказал о продолжении блокировки сервисов VPN в России - 24.04.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о продолжении блокировки сервисов VPN в России

Усилия в части блокировке в стране ряда сервисов VPN будут продолжены с целью снижения возможности обхода блокировок. Об этом рассказал журналистам... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:10+0300

vpn

дмитрий песков

блокировка

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Усилия в части блокировке в стране ряда сервисов VPN будут продолжены с целью снижения возможности обхода блокировок. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно, что здесь предусматриваются какие-то санкции за эти действия, предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором... Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок", — сказал он.VPN, или виртуальная частная сеть, создает частное сетевое подключение между устройствами с помощью Интернета. Сети VPN используются для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям. Принцип их работы заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.Роскомнадзор с 1 марта ввел запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.Позднее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что в России не будут вводить полный запрет на использование VPN. По его словам, это неправильно.

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