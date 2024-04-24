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Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны - 24.04.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны
Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:03+0300
2024-04-24T10:03+0300
экономика
шри-ланка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую", - сказала Лиянаге.По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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шри-ланка, брикс
Экономика, ШРИ-ЛАНКА, БРИКС
10:03 24.04.2024
 
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны

Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС в ближайшее время

© Фото : Unsplash/Kevin CharitШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : Unsplash/Kevin Charit
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
"Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую", - сказала Лиянаге.
По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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