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Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны

Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны - 24.04.2024, ПРАЙМ

Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны

Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. | 24.04.2024, ПРАЙМ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую", - сказала Лиянаге.По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

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