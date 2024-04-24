https://1prime.ru/20240424/briks-847639969.html
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны - 24.04.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны
Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:03+0300
2024-04-24T10:03+0300
2024-04-24T10:03+0300
экономика
шри-ланка
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/27/842062736_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_99b2a8e47a8174151c2112b57772b18e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую", - сказала Лиянаге.По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://1prime.ru/20240419/briks-847525741.html
шри-ланка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/27/842062736_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_58d1f41bcf364dc115842e4300a489f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, брикс
Экономика, ШРИ-ЛАНКА, БРИКС
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС, заявила посол страны
Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС в ближайшее время
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
"Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую", - сказала Лиянаге.
По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Лавров назвал главную задачу председательства России в БРИКС