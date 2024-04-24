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В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт
В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт - 24.04.2024, ПРАЙМ
В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт
Страны БРИКС серьезным образом рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство в организации, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:51+0300
2024-04-24T12:51+0300
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ДУБАЙ, 24 апр – ПРАЙМ. Страны БРИКС серьезным образом рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство в организации, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте. Бабаев отметил, что Шри-Ланка не первое и не последнее государство Азии, которое изъявляет желание присоединиться к БРИКС, а одна из нескольких десятков стран, которые стараются каким-то образом принять участие в объединении. "Для БРИКС, конечно, это важно, потому что Шри-Ланка – одно из государств Южной Азии, для которого торговля и взаимодействие с другими государствами Евразии тоже очень важна. Поэтому я думаю, что государства БРИКС серьезным образом рассмотрят эту заявку. И когда будет следующая волна расширения объединения, эта заявка будет серьезным образом принята во внимание", - сказал он в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда "Росконгресс". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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брикс, шри-ланка, новости
Политика, БРИКС, ШРИ-ЛАНКА, Новости
12:51 24.04.2024
 
В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт

Эксперт Бабаев: в БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ДУБАЙ, 24 апр – ПРАЙМ. Страны БРИКС серьезным образом рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство в организации, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.
Бабаев отметил, что Шри-Ланка не первое и не последнее государство Азии, которое изъявляет желание присоединиться к БРИКС, а одна из нескольких десятков стран, которые стараются каким-то образом принять участие в объединении.
"Для БРИКС, конечно, это важно, потому что Шри-Ланка – одно из государств Южной Азии, для которого торговля и взаимодействие с другими государствами Евразии тоже очень важна. Поэтому я думаю, что государства БРИКС серьезным образом рассмотрят эту заявку. И когда будет следующая волна расширения объединения, эта заявка будет серьезным образом принята во внимание", - сказал он в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда "Росконгресс".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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