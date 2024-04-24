https://1prime.ru/20240424/briks-847649785.html

В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт

В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт - 24.04.2024, ПРАЙМ

В БРИКС серьезно рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство, заявил эксперт

Страны БРИКС серьезным образом рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство в организации, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:51+0300

2024-04-24T12:51+0300

2024-04-24T12:51+0300

политика

брикс

шри-ланка

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg

ДУБАЙ, 24 апр – ПРАЙМ. Страны БРИКС серьезным образом рассмотрят заявку Шри-Ланки на членство в организации, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. По ее словам, в настоящее время на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге, этот вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки, которые возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте. Бабаев отметил, что Шри-Ланка не первое и не последнее государство Азии, которое изъявляет желание присоединиться к БРИКС, а одна из нескольких десятков стран, которые стараются каким-то образом принять участие в объединении. "Для БРИКС, конечно, это важно, потому что Шри-Ланка – одно из государств Южной Азии, для которого торговля и взаимодействие с другими государствами Евразии тоже очень важна. Поэтому я думаю, что государства БРИКС серьезным образом рассмотрят эту заявку. И когда будет следующая волна расширения объединения, эта заявка будет серьезным образом принята во внимание", - сказал он в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда "Росконгресс". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://1prime.ru/20240424/shrilanka-847643948.html

шри-ланка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, шри-ланка, новости