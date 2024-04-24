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От угроз к делу: США придумали, как украсть российские активы

От угроз к делу: США придумали, как украсть российские активы - 24.04.2024, ПРАЙМ

От угроз к делу: США придумали, как украсть российские активы

Решение США изъять замороженные российские активы будет носить рекомендательный характер – президент сможет его отклонить. И для этого есть веские основания:... | 24.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Решение США изъять замороженные российские активы будет носить рекомендательный характер – президент сможет его отклонить. И для этого есть веские основания: американская финансовая элита вовсе не хочет из-за нескольких миллионов долларов поставить под угрозу могущество "экономики №1".Дело за подписью президентаСША все-таки вознамерились наложить руку на замороженные российские активы: соответствующий законопроект одобрила нижняя палата Конгресса, впереди рассмотрение Сенатом и подпись президента Джо Байдена. Речь идет примерно о 5 миллиардах долларов, которые были заморожены в Штатах. Деньги предполагается направить на поддержку Киева.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПока у России никто ничего не отнял, но вряд ли законодатели в Вашингтоне будут этому препятствовать. Правда, решение палаты представителей Конгресса носит не обязательный, а лишь рекомендательный характер. Окончательное решение будет принимать сам президент, в том числе, опираясь на рекомендации американских финансистов. А они настроены на этот счет весьма скептически, ведь отвечать придется именно им, а не конгрессменам.На долю США приходится незначительная часть золотовалютных резервов России, хранящихся за границей. Согласно законопроекту, речь идет о 4-5 миллиардах долларов, которые и были заморожены в Штатах после начала спецоперации на Украине. Предполагается, что деньги пойдут на восстановление украинской экономики и инфраструктуры. Сам Киев оценивал прямой ущерб от военных действий в 750 миллиардов долларов, а с учетом косвенного – более чем в триллион. То есть, замороженных в Америке нескольких миллиардов явно не хватит.Кроме того, пока неясно, как именно Киев их получит. Возможно, часть ему дадут в виде кредитов, которые непонятно как отдавать, а часть – в виде военной помощи. Иными словами, деньги просто осядут в карманах американских военно-промышленных корпораций, и украинцы их даже не увидят. "Вероятно, Украина будет платить какой-то процент за пользование этими средствами, учитывая американский стиль ведения бизнеса", - полагает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.И в России найдутся активы под заморозкуКонфискация упомянутой суммы не окажет значимого влияния на российскую экономику. Это не так уж много – не более 1,5 процентов общей суммы замороженных резервов. Однако несомненно, Россия ответит на воровство. По словам главы Минфина Антона Силуанова, "любые действия с нашими активами получат симметричный ответ". Он напомнил, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.Эксперты напоминают: американские инвесторы в свое время немало вложили в российские ценные бумаги, их компании, сотрудничающие с Россией, имеют на счетах крупные суммы. На некоторых из них заморожены десятки миллиардов долларов, принадлежащих либо американским компаниям, либо аффилированным с ними юридическим лицам. То есть, получить компенсацию труда не составит.Но и это полбеды. Главная проблема, которую США сами себе создадут – нарушение сложившегося финансового миропорядка. В основе текущей версии мировой финансовой системы лежат принцип неприкосновенности собственности и доверие к доллару США как резервной валюте. Решение о конфискации перечеркивает и то, и другое. А значит, приближает долговой кризис в самой Америке.Дело в том, что госдолг США уже превысил 34 триллиона долларов. Только для того, чтобы обеспечивать своевременные выплаты доходности по этим бумагам для держателей, приходится брать все новые и новые кредиты. Это тревожит экономистов: уже сейчас спрос на казначейские облигации США слабее, чем год назад. Если он упадет еще сильнее, оплачивать счета "экономика №1" попросту не сможет.Прочие держатели госдолга США уже делают выводы из этой ситуации. Например, Китай уже сокращает участие в американских бумагах с 1 триллиона до 800 миллиардов долларов. Страны все больше переходят к торговле за нацвалюты, что еще сильнее подрывает надежность доллара.Нужно ли нам поступать, подобно американцам, забирая незначительную долю их активов, чтобы причинить вред свой репутации, даже если это ответная мера? Вопрос на данный момент открытый. Вероятнее всего, все начнется с исков в международные суды. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже говорил, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.Европа не готова рисковатьВажнее судьба активов, хранящихся в Европе. Именно там находится основная часть замороженных резервов Банка России – по разным оценкам это 250-300 миллиардов долларов. Они тоже заблокированы с февраля 2022 года, и Вашингтон всячески пытается побудить ЕС конфисковать эти деньги. Обсуждающийся сейчас закон – попытка спровоцировать Брюссель на решительные действия.Но пока Старый Свет опасается делать это. Во-первых, речь идет о гораздо больших суммах, нежели несколько миллиардов долларов. У России исторически более тесные связи с Европой, чем у США, поэтому и наших денег там, и их денег тут заморожено на сотни миллиардов. Европейцы опасаются потерять когда-то вложенные в Россию суммы.Во-вторых, они боятся, что конфискация российских активов откроет "ящик Пандоры", ведь китайские, арабские и другие инвесторы спешно начнут забирать деньги из еврозоны, которая и без того испытывает немалые проблемы.Поэтому Европа упирается. Глава ЕЦБ Кристин Лагард недавно заявила, что конфискация замороженных российских активов нарушит международное законодательство, и это чистая правда. В Европе нет судов, которые могли бы вынести такое решение, а конфискация выглядела бы вопиющим нарушением норм международного права.Поэтому пока европейцы ограничились лишь обсуждением использования доходов с замороженных российских активов. Речь идет о сотнях миллионов евро. Но и на этот счет страны ЕС пока не определились – так, Швейцария выжидает и следит за обсуждением темы на межстрановом уровне.Таким образом, если американцы захотят получить поддержку стран "Большой семерки", у них, скорее всего, это не получится. Тогда процесс конфискации российских активов в Соединенных Штатах может затормозиться.Скорее всего, в ближайшее время евро-долларовая финансовая система вряд ли подвергнется серьезным потрясениям. Более 50% товарооборота осуществляется в долларах, и это немало, напомнил Астафьев. С другой стороны, появление альтернатив приведет мир к масштабному финансовому кризису, который изменит всю финансовую систему и все юрисдикции. А попытки воровства российских активов лишь приблизят появление таких альтернатив.

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