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Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи

Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи - 24.04.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи

Еврокомиссия направила Украине новый транш помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, написала в социальной сети Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:44+0300

2024-04-24T13:44+0300

2024-04-24T13:44+0300

ек

ес

помощь украине

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия направила Украине новый транш помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, написала в социальной сети Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен."Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - отметила она.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

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ек, ес, помощь украине, урсула фон дер ляйен