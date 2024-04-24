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Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи
Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи - 24.04.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи
Еврокомиссия направила Украине новый транш помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, написала в социальной сети Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 24.04.2024, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия направила Украине новый транш помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, написала в социальной сети Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен."Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - отметила она.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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ек, ес, помощь украине, урсула фон дер ляйен
ЕК, ЕС, помощь Украине, Урсула фон дер Ляйен
13:44 24.04.2024
 
Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро помощи

Фон дер Ляйен: ЕК перевела Украине очередные 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия направила Украине новый транш помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, написала в социальной сети Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - отметила она.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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