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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей - 24.04.2024, ПРАЙМ

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей

Рубль утром в среду перешел к уверенному курсовому росту: в частности, курс евро опустился ниже 99 рублей, впервые с 3 апреля, следует из данных Московской... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:27+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Рубль утром в среду перешел к уверенному курсовому росту: в частности, курс евро опустился ниже 99 рублей, впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 70 копеек, до 98,90 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,72 рубля, доллара – на 63 копейки, до 92,50 рубля.Ранее в среду евро максимально дорожал на Московской бирже до 99,78 рубля, доллар - до 93,29 рубля.

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2024

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россия, евро, новости