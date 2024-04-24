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ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - 24.04.2024, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

Реклама букмекера Pari с использованием образа человека признана ненадлежащей, Федеральная антимонопольная служба выдала соответствующее предписание, сообщает... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:03+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Реклама букмекера Pari с использованием образа человека признана ненадлежащей, Федеральная антимонопольная служба выдала соответствующее предписание, сообщает ведомство.ФАС ранее получила жалобу на рекламные материалы конторы, которые распространялись в августе и сентябре."Служба возбудила дело в отношении Pari по признакам нарушения Закона о рекламе. По итогам его рассмотрения ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала букмекерской конторе предписание", - сказано в сообщении. Как пояснила ФАС, российское законодательство запрещает использовать образ человека в рекламе пари и азартных игр.

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