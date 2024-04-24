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В Гагаузии не исключили расширение сотрудничества с российскими банками

В Гагаузии не исключили расширение сотрудничества с российскими банками - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Гагаузии не исключили расширение сотрудничества с российскими банками

Гагаузия не исключает сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), проводятся переговоры, заявила РИА Новости глава автономии... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:20+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Гагаузия не исключает сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), проводятся переговоры, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Не исключено, в стадии переговоров, поэтому все возможно", — сказала она в беседе с агентством. Ранее председатель ПСБ Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов". Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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гагаузия, банки