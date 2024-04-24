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Рекордные объемы. Европа не смогла обойтись без российского газа

Рекордные объемы. Европа не смогла обойтись без российского газа - 24.04.2024, ПРАЙМ

Рекордные объемы. Европа не смогла обойтись без российского газа

Из-за кризиса в Красном море государства Евросоюза снова изменили маршрут поставок газа и повернулись к России, в отношении которой сами же ввели санкции. На... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:10+0300

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европа

газ

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энергетика

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Из-за кризиса в Красном море государства Евросоюза снова изменили маршрут поставок газа и повернулись к России, в отношении которой сами же ввели санкции. На поставки из России пришлась самая значительная часть закупленного трубного газа в Евросоюзе с декабря 2022 года по март 2024 года. Об этом в материале для издания Yeni Şafak пишет обозреватель Орхан Орхун Унал.По его данным, с сокращением прохода судов с СПГ через Красное море на 84% европейские государства изменили маршрут поставок природного газа. В результате из 40 млрд кубометров газа, приобретенного европейскими государствами с января по март 2024 года, свыше семи миллиардов поступило из Российской Федерации, в отношении которой Евросоюз и США ввели санкции.Автор называет "примечательным" тот факт, что как только в европейских СМИ разгорелась дискуссия о новом энергетическом кризисе, государства Евросоюза сразу же возобновили импорт газа из России."Несмотря на то, что США и ЕС при любой возможности заявляют о поддержке Украины, они первыми уклонились от санкций против московской администрации", - подчеркивается в статье.Также сообщается, что в первом квартале 2024 года объем поставок трубопроводного газа в Европу вырос на пять процентов в сравнении с январем-мартом 2023-го и достиг 40 млрд кубометров. При этом импорт голубого топлива из России увеличился на 23 процента и превысил семь миллиардов кубометров."Европейские компании часто обходят антироссийские санкции через страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Двойная игра стран ЕС в зависимости от собственных интересов вызывала недовольство украинской администрации", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

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