https://1prime.ru/20240424/gaz-847645350.html

Назло Европе: подсчитана скидка на газ из России для Китая на годы вперед

Назло Европе: подсчитана скидка на газ из России для Китая на годы вперед - 24.04.2024, ПРАЙМ

Назло Европе: подсчитана скидка на газ из России для Китая на годы вперед

Стоимость российского газа для Китая в ближайшие годы упадет на 28% по сравнению с остальными европейскими потребителями. Эта скидка сохранится как минимум до... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:39+0300

2024-04-24T11:39+0300

2024-04-24T11:39+0300

энергетика

мировые цены на газ

спрос на газ

поставки газа

поставки газа в китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/19/841331901_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3e79759563cda689f35323c92abe1fc8.jpg

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Стоимость российского газа для Китая в ближайшие годы упадет на 28% по сравнению с остальными европейскими потребителями. Эта скидка сохранится как минимум до 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития РФ.Согласно этому документу, который приводит издание, в 2024 году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за тысячу кубов, а для Европы и Турции —320,3 доллара за тысячу кубов. В 2025-м цены составят 243,7 и 320,1 доллара соответственно, в 2026-м —233 и 320 долларов. В 2027-м Китай будет платить за российский газ 227,8 доллара за тысячу кубов, Европа и Турция - 315,4. Разница в цене не превысит 28%.По информации Китайского таможенного управления, в январе—марте 2024 года страна импортировала 1,648 миллиона тонн СПГ из России. Это выше аналогичного показателя за прошлый год на 2%. В стоимостном выражении поставки сократились на 19,7% и составили 1,06 миллиарда долларов.В феврале "Газпром" стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай и экспортировал 2,5 миллиарда кубов. С начала 2024 года произошло очередное плановое увеличение поставок по трубопроводу "Сила Сибири". Ожидается, что в следующем году они достигнут запланированного годового максимума в 38 миллиардов кубов.Кроме того, Россия и Китай обсуждают потенциальный проект "Сила Сибири-2", в рамках которого поставки "Газпрома" в общей сложности вырастут до 98 миллиардов кубов в год. Однако даже если все планы осуществятся, поставки составят лишь половину от прежнего экспорта в Европу, напоминает издание.По базовому сценарию Минэкономразвития, общий объем российского экспорта газа будет расти, как минимум, до 2026 года на фоне роста добычи после спада в 2022 году.

https://1prime.ru/20240424/gaz-847640363.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировые цены на газ, спрос на газ, поставки газа, поставки газа в китай