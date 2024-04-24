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В ЕС резко вырос отбор газа из подземных хранилищ

В ЕС резко вырос отбор газа из подземных хранилищ - 24.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС резко вырос отбор газа из подземных хранилищ

Европейские страны увеличили отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) почти до 240 миллионов кубометров, что в два с половиной раза больше, чем в предыдущие... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:08+0300

2024-04-24T13:08+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейские страны увеличили отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) почти до 240 миллионов кубометров, что в два с половиной раза больше, чем в предыдущие газовые сутки, но запасы все еще остаются рекордными, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на газовые сутки 22 апреля (заканчиваются в 8.00 мск 23 апреля), закачка газа в европейские подземные хранилища составила 113,8 миллиона кубометров. В то же время отбор вырос до 239,1 миллиона кубометров по сравнению с 93,3 миллиона в предшествующий день. Отопительный сезон в Европе оканчивается в конце марта - начале апреля. В этом году он завершился с рекордными запасами в 58,77%, что на 17,1 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет. Сейчас заполненность ПХГ Европы составляет 62,01%. Это на 17,3 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 4,4 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 68,2 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,6 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 5,1 миллиарда больше, чем в прошлом году. В то же время ветрогенерация в Европе снижается третий день подряд, следует из данных Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 22 апреля составила 11,9% в общей выработке электроэнергии. Однако генерация из ветра в среднем за прошедшую неделю составила 20,06%. Европейские страны за отопительный сезон 2023-2024 годов - почти пять месяцев - отобрали из хранилищ около 45 миллиардов кубометров газа, заполненность хранилищ снизилась на 40 п.п., до 59,3 п.п.

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европа, газ, хранилища, новости