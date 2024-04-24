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Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС - 24.04.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС
Поставки российского трубопроводного газа в Европу прошедшей зимой выросли на 25% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, следует из отчета... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:05+0300
2024-04-24T16:05+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Поставки российского трубопроводного газа в Европу прошедшей зимой выросли на 25% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Поставки российского газа по трубопроводам увеличились примерно на 25% (или на 5 миллиардов кубометров) в годовом выражении в течение зимнего сезона 2023-2024 годов, хотя и оставались на 70% ниже уровня, который был достигнут зимой 2020-2021 годов", - говорится в отчете. При этом экспорт газа по трубе из РФ в Евросоюз вырос на 9%, или на 1 миллиард кубометров в натуральном выражении, а экспорт в Турцию вырос на 50% в период с октября 2023 года по февраль 2024 года. Однако, подчеркивает МЭА, доля российского трубопроводного газа в общем спросе Европы на газ зимой все равно оставалась ниже 10%. Также МЭА прогнозирует, что в этом году поставки российского трубопроводного газа в страны Европы, входящие в ОЭСР, останутся близкими к уровню 2023 года. Согласно данным, которые в феврале представлял вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров. Поставки газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составляли 142,1 миллиарда кубометров.
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ес, россия, газ, новости
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ, Новости
16:05 24.04.2024
 
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС

МЭА: экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС прошедшей зимой вырос на четверть

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Поставки российского трубопроводного газа в Европу прошедшей зимой выросли на 25% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Поставки российского газа по трубопроводам увеличились примерно на 25% (или на 5 миллиардов кубометров) в годовом выражении в течение зимнего сезона 2023-2024 годов, хотя и оставались на 70% ниже уровня, который был достигнут зимой 2020-2021 годов", - говорится в отчете.
При этом экспорт газа по трубе из РФ в Евросоюз вырос на 9%, или на 1 миллиард кубометров в натуральном выражении, а экспорт в Турцию вырос на 50% в период с октября 2023 года по февраль 2024 года. Однако, подчеркивает МЭА, доля российского трубопроводного газа в общем спросе Европы на газ зимой все равно оставалась ниже 10%.
Также МЭА прогнозирует, что в этом году поставки российского трубопроводного газа в страны Европы, входящие в ОЭСР, останутся близкими к уровню 2023 года.
Согласно данным, которые в феврале представлял вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров. Поставки газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составляли 142,1 миллиарда кубометров.
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