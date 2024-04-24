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Новака попросили закрепить ответственность за строительство новой генерации
Новака попросили закрепить ответственность за строительство новой генерации - 24.04.2024, ПРАЙМ
Новака попросили закрепить ответственность за строительство новой генерации
Сообщество потребителей энергии (СПЭ) обратилось к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой нормативно закрепить финансовую ответственность за... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:15+0300
2024-04-24T11:15+0300
2024-04-24T11:15+0300
экономика
александр новак
энергетика рф
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сообщество потребителей энергии (СПЭ) обратилось к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой нормативно закрепить финансовую ответственность за строительство новой генерации, в частности, для покрытия энергодефицита в Сибири, за потребителями-инициаторами увеличения мощностей, следует из письма директора ассоциации Валерия Дзюбенко, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно применяемой в РФ практике, при строительстве новой энергогенерации оплачивают мощность новых объектов промышленные потребители - за счёт повышенных тарифов. Дзюбенко в свою очередь напоминает, что для покрытия прогнозного дефицита мощности в Сибири совокупным объемом 1225 МВт потребуются капиталоемкие инвестиции в строительство новых объектов, при этом суммарный платеж потребителей, по оценкам Минэнерго РФ, составит 1,44 триллиона рублей. "В отличие от ранее реализованного при установлении особенностей строительства новой генерации в Бодайбинском районе Иркутской области регулятором подхода, ответственность потребителей - инициаторов формирования дефицита мощности - нормативно не закреплена", - говорится в письме Дзюбенко. По его словам, прогнозный спрос на мощность в энергосистеме Сибири включает негарантированную нагрузку. Перенос же сроков строительства промышленных и инфраструктурных объектов по инициативе участника энергорынка или длительность исполнения заявок на техприсоединение к сетям ведет к сдвигу сроков ввода проектов или полному отказу от их реализации, из-за чего возникает риск строительства избыточной мощности. Это, отметил Дзюбенко, способствует необоснованному росту тарифно-ценовой нагрузки на потребителей. "Для формирования единообразного подхода к указанному регулированию целесообразно унифицировать подход к обязательному установлению ответственности за качество планирования перспективного развития для всех участников энергорынка и распространить его на новые отборы мощности в дефицитных энергорайонах", - указывается также в письме. Также СПЭ считает целесообразным предоставить новым потребителям альтернативу, включая возможность самообеспечения электроэнергии за счет заключения поставочного инвестдоговора с производителем энергии на строительство новой генерации. Дзюбенко отметил, что работа над этим механизмом уже ведется в НП "Совет рынка" вместе с заинтересованными участниками. РИА Новости в свою очередь направило запросы в аппарат Новака, а также в Минэнерго РФ.
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александр новак, энергетика рф
Экономика, Александр Новак, энергетика РФ
Новака попросили закрепить ответственность за строительство новой генерации
Бизнес попросил Новака закрепить ответственность за постройку новой генерации
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сообщество потребителей энергии (СПЭ) обратилось к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой нормативно закрепить финансовую ответственность за строительство новой генерации, в частности, для покрытия энергодефицита в Сибири, за потребителями-инициаторами увеличения мощностей, следует из письма директора ассоциации Валерия Дзюбенко, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно применяемой в РФ практике, при строительстве новой энергогенерации оплачивают мощность новых объектов промышленные потребители - за счёт повышенных тарифов. Дзюбенко в свою очередь напоминает, что для покрытия прогнозного дефицита мощности в Сибири совокупным объемом 1225 МВт потребуются капиталоемкие инвестиции в строительство новых объектов, при этом суммарный платеж потребителей, по оценкам Минэнерго РФ, составит 1,44 триллиона рублей.
"В отличие от ранее реализованного при установлении особенностей строительства новой генерации в Бодайбинском районе Иркутской области регулятором подхода, ответственность потребителей - инициаторов формирования дефицита мощности - нормативно не закреплена", - говорится в письме Дзюбенко.
По его словам, прогнозный спрос на мощность в энергосистеме Сибири включает негарантированную нагрузку. Перенос же сроков строительства промышленных и инфраструктурных объектов по инициативе участника энергорынка или длительность исполнения заявок на техприсоединение к сетям ведет к сдвигу сроков ввода проектов или полному отказу от их реализации, из-за чего возникает риск строительства избыточной мощности. Это, отметил Дзюбенко, способствует необоснованному росту тарифно-ценовой нагрузки на потребителей.
"Для формирования единообразного подхода к указанному регулированию целесообразно унифицировать подход к обязательному установлению ответственности за качество планирования перспективного развития для всех участников энергорынка и распространить его на новые отборы мощности в дефицитных энергорайонах", - указывается также в письме.
Также СПЭ считает целесообразным предоставить новым потребителям альтернативу, включая возможность самообеспечения электроэнергии за счет заключения поставочного инвестдоговора с производителем энергии на строительство новой генерации. Дзюбенко отметил, что работа над этим механизмом уже ведется в НП "Совет рынка" вместе с заинтересованными участниками. РИА Новости в свою очередь направило запросы в аппарат Новака, а также в Минэнерго РФ.
Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок