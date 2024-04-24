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Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - 24.04.2024, ПРАЙМ
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
При получении нового оружия от союзников, целью Киева станет мирное население, предположил замначальника главного управления по военно-политической работе... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:43+0300
2024-04-24T14:43+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. При получении нового оружия от союзников, целью Киева станет мирное население, предположил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали..." — отметил он.По его мнению, это будет реализовано в виде террористических актов.Алаудинов добавил, что из-за полного истощения Украина нуждается в денежных средствах сторонников, чтобы продолжать "существовать как государство".Сенат США принял проект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили данный документ. Дальше остается подпись президента США Джо Байдена, который уже обещал, что подпишет его. Планируется, направить Киеву почти 61 миллиард долларов, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://1prime.ru/20240424/pomosch-847648452.html
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украина
Вооружения, УКРАИНА
14:43 24.04.2024
 
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

Алаудинов: ВСУ не могут изменить ситуацию на фронте и бьют по мирному населению

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. При получении нового оружия от союзников, целью Киева станет мирное население, предположил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали..." — отметил он.
По его мнению, это будет реализовано в виде террористических актов.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу
12:29
Алаудинов добавил, что из-за полного истощения Украина нуждается в денежных средствах сторонников, чтобы продолжать "существовать как государство".
Сенат США принял проект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили данный документ. Дальше остается подпись президента США Джо Байдена, который уже обещал, что подпишет его. Планируется, направить Киеву почти 61 миллиард долларов, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS.
 
ВооруженияУКРАИНА
 
 
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