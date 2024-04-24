https://1prime.ru/20240424/grazhdanskie-847654408.html

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - 24.04.2024, ПРАЙМ

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

При получении нового оружия от союзников, целью Киева станет мирное население, предположил замначальника главного управления по военно-политической работе... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T14:43+0300

2024-04-24T14:43+0300

2024-04-24T14:43+0300

вооружения

украина

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. При получении нового оружия от союзников, целью Киева станет мирное население, предположил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали..." — отметил он.По его мнению, это будет реализовано в виде террористических актов.Алаудинов добавил, что из-за полного истощения Украина нуждается в денежных средствах сторонников, чтобы продолжать "существовать как государство".Сенат США принял проект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили данный документ. Дальше остается подпись президента США Джо Байдена, который уже обещал, что подпишет его. Планируется, направить Киеву почти 61 миллиард долларов, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS.

https://1prime.ru/20240424/pomosch-847648452.html

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