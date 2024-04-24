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Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в международных отношениях
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в международных отношениях - 24.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в международных отношениях
В международных отношениях наблюдается увеличение непредсказуемости и конфликтного потенциала, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:11+0300
2024-04-24T10:11+0300
2024-04-24T10:11+0300
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. В международных отношениях наблюдается увеличение непредсказуемости и конфликтного потенциала, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев."В настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли. Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, в немалой степени это связано с переходом к многополярному миру, что по-прежнему вызывает неприятие и противодействие со стороны отдельных государств, стремящихся к безусловному сохранению своей гегемонии", - сказал он.Патрушев также отметил, что тенденции к девальвации международного права и его институтов, а также подрыву центральной роли ООН, также наблюдаются в международной политике. В условиях современных информационных технологий международная безопасность не может быть независимой от давних и вновь возникающих конфликтов.Он также отметил, что преступления, совершаемые киевскими властями в Украине, являются примером опасной идеологии нацизма, которую Запад взращивает на Украине с 2014 года. Патрушев сообщил, что около 17 тысяч мирных жителей, включая 400 детей, были убиты, а более 32 тысяч человек получили ранения.
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Политика, РОССИЯ, Николай Патрушев, Новости
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в международных отношениях
Патрушев: конфликтный потенциал в международных отношениях заметно вырос
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. В международных отношениях наблюдается увеличение непредсказуемости и конфликтного потенциала, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"В настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли. Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, в немалой степени это связано с переходом к многополярному миру, что по-прежнему вызывает неприятие и противодействие со стороны отдельных государств, стремящихся к безусловному сохранению своей гегемонии", - сказал он.
Патрушев также отметил, что тенденции к девальвации международного права и его институтов, а также подрыву центральной роли ООН, также наблюдаются в международной политике. В условиях современных информационных технологий международная безопасность не может быть независимой от давних и вновь возникающих конфликтов.
Он также отметил, что преступления, совершаемые киевскими властями в Украине, являются примером опасной идеологии нацизма, которую Запад взращивает на Украине с 2014 года. Патрушев сообщил, что около 17 тысяч мирных жителей, включая 400 детей, были убиты, а более 32 тысяч человек получили ранения.
Патрушев назвал теракт в "Крокусе" примером лютой ненависти к России