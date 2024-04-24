https://1prime.ru/20240424/inflyatsiya-847665691.html

Недельная инфляция в России немного замедлилась

Недельная инфляция в России немного замедлилась - 24.04.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России немного замедлилась

Недельная инфляция в России с 16 по 22 апреля замедлилась до 0,08% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,33%, свидетельствуют... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:05+0300

2024-04-24T19:05+0300

2024-04-24T19:05+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 16 по 22 апреля замедлилась до 0,08% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,33%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 16 по 22 апреля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала апреля - 100,37%, с начала года - 102,33%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,5% после снижения на 0,2% неделей ранее. В том числе подешевели огурцы - на 4,3%, лук - на 1,6% и помидоры - на 1,1%. Выросли цены на свеклу - на 6,6%, капусту - на 2%, морковь - на 1,4%, яблоки – на 1%, бананы - на 0,6%, картофель - на 0,4%. На отчетной неделе также подорожали: баранина – на 2,2%; сливочное масло - на 0,6%; печенье - на 0,5%; мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин, сметана, хлеб - на 0,4%; говядина, стерилизованное молоко, сыры, соль, рис - на 0,3%; вареная колбаса, мороженая рыба, пастеризованное молоко и творог - на 0,2%; сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, чай - на 0,1%. Гречка подешевела на 0,6%; подсолнечное масло - на 0,5%; макароны - на 0,3%; мука - на 0,2%; мясо кур, яйца, вермишель и пшено - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 16 по 22 апреля подорожало туалетное мыло - на 0,3%, туалетная бумага и прокладки - на 0,2%, стиральные порошки и спички - на 0,1%. Снизились цены на хозяйственное мыло - на 0,3%; на зубные щетки - на 0,2%; на детские подгузники, пеленки для новорожденных, зубные пасты и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,3%, смартфоны и кроссовки для детей - на 0,2%. Цены на мужские майки и футболки прибавили 0,4%, на детские футболки и электропылесосы - 0,3%. Дизельное топливо и бензин прибавили в цене по 0,1%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, ренгалин подорожал на 0,9%; поливитамины - на 0,7%; анальгин - на 0,5%; мазь "Левомеколь", комбинированные анальгетики и "Нимесулид" - на 0,3%; аллохол, корвалол и противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,2%. Валидол подешевел на 0,7%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1%.

https://1prime.ru/20240423/inflyatsiya-847619742.html

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инфляция в россии