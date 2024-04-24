https://1prime.ru/20240424/inflyatsiya-847666100.html
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 24.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T19:10+0300
2024-04-24T19:10+0300
2024-04-24T19:11+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.
https://1prime.ru/20240423/inflyatsiya-847619742.html
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития: инфляция в России составила 7,82% в годовом выражении
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе.
Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.
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