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ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/ipoteka-847636716.html
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам - 24.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам
ВТБ планирует в августе сделать доступной ипотеку для иностранных граждан, сообщила пресс-служба банка. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:04+0300
2024-04-24T09:06+0300
экономика
втб
ипотека
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ планирует в августе сделать доступной ипотеку для иностранных граждан, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ минимизирует документы для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, а в августе сделает доступной ипотеку для иностранных граждан", - сказано в сообщении. В банке также сообщили, что в мае он начнет выдавать ипотеку на покупку жилья в Крыму дистанционно из любого региона или в офисах дочернего РНКБ."В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.В пресс-службе указали, что благодаря выходу банка в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. "Это позволит им с июня увеличить максимальную сумму кредита до 15 миллионов рублей и купить в своем регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке", - указывается в сообщении.Кроме того, в мае банк начнет выдавать кредиты на жилье еще в четырех регионах РФ: в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве."Банк продолжит расширять и функционал розничной сети, добавляя в ее линейку возможность выдать ипотеку. В начале второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, вырастет более чем в 3 раза и превысит 500 точек, а к концу года ипотека будет доступна во всех офисах банка", - добавляет ВТБ.
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втб, ипотека
Экономика, ВТБ, ипотека
09:04 24.04.2024 (обновлено: 09:06 24.04.2024)
 
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам

ВТБ в августе начнет выдавать ипотеку иностранцам

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ планирует в августе сделать доступной ипотеку для иностранных граждан, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ минимизирует документы для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, а в августе сделает доступной ипотеку для иностранных граждан", - сказано в сообщении.
В банке также сообщили, что в мае он начнет выдавать ипотеку на покупку жилья в Крыму дистанционно из любого региона или в офисах дочернего РНКБ.
"В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что благодаря выходу банка в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. "Это позволит им с июня увеличить максимальную сумму кредита до 15 миллионов рублей и купить в своем регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке", - указывается в сообщении.
Кроме того, в мае банк начнет выдавать кредиты на жилье еще в четырех регионах РФ: в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве.
"Банк продолжит расширять и функционал розничной сети, добавляя в ее линейку возможность выдать ипотеку. В начале второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, вырастет более чем в 3 раза и превысит 500 точек, а к концу года ипотека будет доступна во всех офисах банка", - добавляет ВТБ.
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