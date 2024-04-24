https://1prime.ru/20240424/ishim-847636291.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров - 24.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров
Вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа поднялась на 19 сантиметров. Уровень достиг к 8.00 мск среды 935 сантиметров. Об этом сообщил... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:57+0300
2024-04-24T08:57+0300
2024-04-24T08:57+0300
происшествия
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паводок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа поднялась на 19 сантиметров. Уровень достиг к 8.00 мск среды 935 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. По данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск среды уровень воды в Абатском держался на 919 сантиметрах, прибавив за сутки 149 сантиметров. В настоящее время уровень достиг 935 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Из открытых данных следует, что всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, а в Абатском — порядка восьми тысяч. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в регионе остаются подтопленными порядка 680 жилых и дачных домов и 17 участков автомобильных дорог.Отмечается, что уровень воды в реке Ишим начал снижаться в городе Ишим и районе села Ильинка Казанского района. ."В 20 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог. Инспекторами ГИМС организованы лодочные переправы между населенными пунктами. Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей", — сказано в сообщении.По данным МЧС, в Абатском районе, куда сейчас движется большая вода, усиленно ведутся работы по укреплению земляной насыпи вдоль трассы Р-402 Тюмень-Омск. Спасатели укрепляют насыпи вдоль моста защитной пленкой, для усиления гидроизоляционных свойств временного сооружения. В пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей, добавили в МЧС.Режим ЧС в Тюменской области введен с 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города с населением порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за два часа поднялся на 16 см
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа поднялась на 19 сантиметров. Уровень достиг к 8.00 мск среды 935 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
По данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск среды уровень воды в Абатском держался на 919 сантиметрах, прибавив за сутки 149 сантиметров. В настоящее время уровень достиг 935 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Из открытых данных следует, что всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, а в Абатском — порядка восьми тысяч.
В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в регионе остаются подтопленными порядка 680 жилых и дачных домов и 17 участков автомобильных дорог.
Отмечается, что уровень воды в реке Ишим начал снижаться в городе Ишим и районе села Ильинка Казанского района. .
"В 20 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог. Инспекторами ГИМС организованы лодочные переправы между населенными пунктами. Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей", — сказано в сообщении.
По данным МЧС, в Абатском районе, куда сейчас движется большая вода, усиленно ведутся работы по укреплению земляной насыпи вдоль трассы Р-402 Тюмень-Омск. Спасатели укрепляют насыпи вдоль моста защитной пленкой, для усиления гидроизоляционных свойств временного сооружения. В пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей, добавили в МЧС.
Режим ЧС в Тюменской области введен с 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города с населением порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров