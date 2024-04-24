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Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов

Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов - 24.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов

Изъятие российских активов будет незаконным, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других государств. Такое мнение выразил РИА Новости французский... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:11+0300

2024-04-24T15:11+0300

2024-04-24T15:12+0300

экономика

замороженные российские активы

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Изъятие российских активов будет незаконным, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других государств. Такое мнение выразил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о предоставлении примерно 61 миллиарда долларов Киеву, а также законопроект, который содержит положение о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины. "Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это — кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", — пояснил Филиппо. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html

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замороженные российские активы, флориан филиппо