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Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов
Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов - 24.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов
Изъятие российских активов будет незаконным, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других государств. Такое мнение выразил РИА Новости французский... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:11+0300
2024-04-24T15:12+0300
экономика
замороженные российские активы
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Изъятие российских активов будет незаконным, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других государств. Такое мнение выразил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о предоставлении примерно 61 миллиарда долларов Киеву, а также законопроект, который содержит положение о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины. "Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это — кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", — пояснил Филиппо. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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замороженные российские активы, флориан филиппо
Экономика, замороженные российские активы, Флориан Филиппо
15:11 24.04.2024 (обновлено: 15:12 24.04.2024)
 
Во Франции назвали негативные последствия изъятия российских активов

Филиппо: изъятие активов РФ незаконно, создаст прецедент, станет плохим сигналом

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Изъятие российских активов будет незаконным, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других государств. Такое мнение выразил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о предоставлении примерно 61 миллиарда долларов Киеву, а также законопроект, который содержит положение о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины.
"Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это — кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", — пояснил Филиппо.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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Экономиказамороженные российские активыФлориан Филиппо
 
 
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