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СМИ: в России зафиксировали рекордную текучку кадров - 24.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240424/kadry-847637446.html
СМИ: в России зафиксировали рекордную текучку кадров
СМИ: в России зафиксировали рекордную текучку кадров - 24.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России зафиксировали рекордную текучку кадров
По итогам 2023 года текучка кадров в России достигла рекордного уровня за всю постсоветскую историю, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на работу замглавы Центра... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:25+0300
2024-04-24T09:43+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.По итогам 2023 года текучка кадров в России достигла рекордного уровня за всю постсоветскую историю, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на работу замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислава Капелюшникова.Согласно данным, валовой оборот рабочей силы достиг 65 процентов, что означает, что ежегодно до трети сотрудников меняют работу. Основные причины такой тенденции - реструктуризация экономики и дефицит кадров. Реструктуризация вызвала массовый отток сотрудников из одной отрасли в другую, а дефицит кадров приводит к открытию большого количества вакансий с выгодными условиями, что побуждает сотрудников менять работу, говорится в исследовании.Кроме того, ожидается, что "гонка зарплат", начавшаяся в 2023 году, может сократить число вакансий. Некоторые компании могут выйти с рынка или инвестировать в автоматизацию производства. Однако реальные зарплаты в этом году будут расти медленнее, чем в предыдущем.Если работники будут продолжать менять работу с текущей скоростью, это может привести к обесцениванию инвестиций в их обучение, а также увеличению стоимости найма и увольнения, заключили в издании.
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россия, новости, рынок труда
Экономика, РОССИЯ, Новости, рынок труда
09:25 24.04.2024 (обновлено: 09:43 24.04.2024)
 
СМИ: в России зафиксировали рекордную текучку кадров

"Ъ": место работы сейчас меняют до трети работников

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.По итогам 2023 года текучка кадров в России достигла рекордного уровня за всю постсоветскую историю, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на работу замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислава Капелюшникова.
Согласно данным, валовой оборот рабочей силы достиг 65 процентов, что означает, что ежегодно до трети сотрудников меняют работу. Основные причины такой тенденции - реструктуризация экономики и дефицит кадров.
Реструктуризация вызвала массовый отток сотрудников из одной отрасли в другую, а дефицит кадров приводит к открытию большого количества вакансий с выгодными условиями, что побуждает сотрудников менять работу, говорится в исследовании.
Кроме того, ожидается, что "гонка зарплат", начавшаяся в 2023 году, может сократить число вакансий. Некоторые компании могут выйти с рынка или инвестировать в автоматизацию производства. Однако реальные зарплаты в этом году будут расти медленнее, чем в предыдущем.
Если работники будут продолжать менять работу с текущей скоростью, это может привести к обесцениванию инвестиций в их обучение, а также увеличению стоимости найма и увольнения, заключили в издании.
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ЭкономикаРОССИЯНовостирынок труда
 
 
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