https://1prime.ru/20240424/kalashnikov-847646176.html

"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники

"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники

Концерн "Калашников" представил специалистам Минобороны России свои новые перспективные беспилотники "Каракурт", СКАТ 350 М и "Квазимачта", сообщили в компании. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:46+0300

2024-04-24T11:46+0300

2024-04-24T11:46+0300

вооружения

концерн калашников

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84303/59/843035999_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_3864680c7d4787f98273e9d5c1badf53.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" представил специалистам Минобороны России свои новые перспективные беспилотники "Каракурт", СКАТ 350 М и "Квазимачта", сообщили в компании. "Концерн "Калашников" продемонстрировал свои новые перспективные БЛА специалистам Минобороны России в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Оборонный холдинг представил беспилотные летательные аппараты "Каракурт" и СКАТ 350 М, систему подъема аппаратуры "Квазимачта", - говорится на сайте предприятия. Как отмечают в концерне, "Каракурт" является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. Беспилотник СКАТ 350 М применяется в зоне спецоперации, он предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Система "Квазимачта" включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов.

https://1prime.ru/20240419/drony-847513799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

концерн калашников, минобороны рф