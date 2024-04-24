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"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники
"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники
Концерн "Калашников" представил специалистам Минобороны России свои новые перспективные беспилотники "Каракурт", СКАТ 350 М и "Квазимачта", сообщили в компании. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:46+0300
2024-04-24T11:46+0300
2024-04-24T11:46+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" представил специалистам Минобороны России свои новые перспективные беспилотники "Каракурт", СКАТ 350 М и "Квазимачта", сообщили в компании. "Концерн "Калашников" продемонстрировал свои новые перспективные БЛА специалистам Минобороны России в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Оборонный холдинг представил беспилотные летательные аппараты "Каракурт" и СКАТ 350 М, систему подъема аппаратуры "Квазимачта", - говорится на сайте предприятия. Как отмечают в концерне, "Каракурт" является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. Беспилотник СКАТ 350 М применяется в зоне спецоперации, он предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Система "Квазимачта" включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов.
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концерн калашников, минобороны рф
Вооружения, Концерн Калашников, Минобороны РФ
"Калашников" показал специалистам из Минобороны новые беспилотники
"Калашников" показал МО РФ новые БПЛА "Каракурт", СКАТ 350 М, "Квазимачта"
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" представил специалистам Минобороны России свои новые перспективные беспилотники "Каракурт", СКАТ 350 М и "Квазимачта", сообщили в компании.
"Концерн "Калашников" продемонстрировал свои новые перспективные БЛА специалистам Минобороны России в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Оборонный холдинг представил беспилотные летательные аппараты "Каракурт" и СКАТ 350 М, систему подъема аппаратуры "Квазимачта", - говорится на сайте предприятия.
Как отмечают в концерне, "Каракурт" является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера.
Беспилотник СКАТ 350 М применяется в зоне спецоперации, он предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах.
Система "Квазимачта" включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов.
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