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Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты - 24.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится в ближайшее время. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:04+0300
2024-04-24T11:04+0300
2024-04-24T11:16+0300
валентина матвиенко
счетная палата
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится в ближайшее время."Отвечу очень кратко: скоро", - сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты.
https://1prime.ru/20240424/matvienko-847635128.html
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валентина матвиенко, счетная палата
Валентина Матвиенко, Счетная палата
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты
Матвиенко: кандидат на пост главы Счетной палаты появится в ближайшее время
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится в ближайшее время.
"Отвечу очень кратко: скоро", - сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты.
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