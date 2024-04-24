https://1prime.ru/20240424/kapremont-847657985.html
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС - 24.04.2024, ПРАЙМ
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС
Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:53+0300
2024-04-24T15:53+0300
2024-04-24T15:53+0300
происшествия
владимир путин
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845976093_0:1:2961:1666_1920x0_80_0_0_b43fa383764467dde70bff2a127fd8d8.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на все попытки властей сдержать рост цен, "и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание". "Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму", — сказал глава государства.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://1prime.ru/20240424/putin-847657326.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845976093_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_79ec2492c864e9fab80f1fa5dfa4f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, паводок
Происшествия, Владимир Путин, паводок
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС
Путин: из-за паводков нужно посмотреть на стоимость капремонта и изменить норму
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин.
Он отметил, что, несмотря на все попытки властей сдержать рост цен, "и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание".
"Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
Путин поручил помочь гражданам пострадавших от паводков СНТ