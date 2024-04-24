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Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/kapremont-847657985.html
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС - 24.04.2024, ПРАЙМ
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС
Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:53+0300
2024-04-24T15:53+0300
происшествия
владимир путин
паводок
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на все попытки властей сдержать рост цен, "и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание". "Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму", — сказал глава государства.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
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владимир путин, паводок
Происшествия, Владимир Путин, паводок
15:53 24.04.2024
 
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС

Путин: из-за паводков нужно посмотреть на стоимость капремонта и изменить норму

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край
© POOL
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следует посмотреть на реальную стоимость капремонта и при необходимости скорректировать данную норму, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин.
Он отметил, что, несмотря на все попытки властей сдержать рост цен, "и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание".
"Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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ПроисшествияВладимир Путинпаводок
 
 
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