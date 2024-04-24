https://1prime.ru/20240424/kladbische-847637925.html

В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО

В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО - 24.04.2024, ПРАЙМ

В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО

Поле боя на Украине давно стало кладбищем для различных западных вооружений. Об этом заявил МИД КНДР. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:32+0300

2024-04-24T09:32+0300

2024-04-24T09:32+0300

политика

кндр

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Поле боя на Украине давно стало кладбищем для различных западных вооружений. Об этом заявил МИД КНДР. "Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — сказано в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Отмечается, что американский законопроект о дополнительной военной помощи — всего лишь психотропное вещество, временно облегчающее страх своры Владимира Зеленского. Им Чхон Иль добавил, что Зеленский — это "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США". По его словам, заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление Москве нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века". В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о предоставлении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627315.html

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кндр, сво, владимир зеленский