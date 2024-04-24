https://1prime.ru/20240424/kladbische-847637925.html
В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО
В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО - 24.04.2024, ПРАЙМ
В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО
Поле боя на Украине давно стало кладбищем для различных западных вооружений. Об этом заявил МИД КНДР. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:32+0300
2024-04-24T09:32+0300
2024-04-24T09:32+0300
политика
кндр
сво
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_72a919698692b4eed11b03746b343dce.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Поле боя на Украине давно стало кладбищем для различных западных вооружений. Об этом заявил МИД КНДР. "Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — сказано в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Отмечается, что американский законопроект о дополнительной военной помощи — всего лишь психотропное вещество, временно облегчающее страх своры Владимира Зеленского. Им Чхон Иль добавил, что Зеленский — это "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США". По его словам, заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление Москве нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века". В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о предоставлении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627315.html
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_f8458cb41016f32589da1f2f052209e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр, сво, владимир зеленский
Политика, КНДР, СВО, Владимир Зеленский
В КНДР сравнили Украину с кладбищем для военной техники НАТО
МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем оружия, которым хвалился Запад
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Поле боя на Украине давно стало кладбищем для различных западных вооружений. Об этом заявил МИД КНДР.
"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — сказано в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Отмечается, что американский законопроект о дополнительной военной помощи — всего лишь психотропное вещество, временно облегчающее страх своры Владимира Зеленского.
Им Чхон Иль добавил, что Зеленский — это "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США". По его словам, заявления Зеленского о желании продолжать сопротивление Москве нельзя не расценивать как истерику "Дон Кихота XXI века".
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о предоставлении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса