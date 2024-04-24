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"Что так мало-то?". Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Что так мало-то?". Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим
"Что так мало-то?". Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Что так мало-то?". Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим
Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать. Об этом заявил в ходе совещания по ликвидации последствий... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:50+0300
2024-04-24T15:10+0300
происшествия
владимир путин
паводок
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать. Об этом заявил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин. Президент зачитал сведения, перечисленные в одной из записок у него на столе: в Оренбургский области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано - 46 тысяча [компенсаций], не больше 10 процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении, уточнил Путин. "Что так мало-то?", - удивился он. "Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить", - обратился президент к губернаторам и главам пострадавших в паводках территорий. Отдельный, крайне важный вопрос — оценка и корректировка размеров компенсационных выплат, добавил также Путин. Глава государства пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
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владимир путин, паводок
Происшествия, Владимир Путин, паводок
14:50 24.04.2024 (обновлено: 15:10 24.04.2024)
 
"Что так мало-то?". Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим

Путин раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим в паводках

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать. Об этом заявил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин.
Президент зачитал сведения, перечисленные в одной из записок у него на столе: в Оренбургский области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано - 46 тысяча [компенсаций], не больше 10 процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении, уточнил Путин. "Что так мало-то?", - удивился он.
"Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить", - обратился президент к губернаторам и главам пострадавших в паводках территорий.
Отдельный, крайне важный вопрос — оценка и корректировка размеров компенсационных выплат, добавил также Путин. Глава государства пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
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